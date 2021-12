The Northman, lo nuevo de Robert Eggers estrena trailer

El film estará protagonizado por Alexander Skarsgard y Anya Taylor Joy quien saltó a la fama gracias al director en 2015

El 2021 está a punto de terminar y uno de los estrenos más esperados del 2022 es The Northman, no solo por el reparto espectacular que tiene si no también porque su director se ha encargado de forjar historias que a la fecha ya consolidaron un fuerte grupo de fans.

El aclamado director de The Witch y The Lighthouse presentará una historia en la que nuevamente la magia y el costado más salvaje del ser humano se liberan.

En su primer adelanto oficial ya muestra todas sus cartas, entre ellas, el regreso de Anya Taylor-Joy a trabajar con el director que catapultó su carrera. La película narrará una épica vikinga coescrita con el poeta y novelista islandés Sjón Sigurdsson.

The Northman sigue la historia de Amleth, un príncipe vikingo que buscará venganza tras el asesinato de su padre.

Alexander Skarsgård, luego de participar como un hombre clave en la tercera temporada de Succession, será el protagonista del film y lidera las imágenes más impactantes del adelanto.

La película de Focus Features además cuenta con las actuaciones de Anya Taylor-Joy en su regreso a trabajar con Eggers luego del éxito de La bruja, pero todavía no se sabe mucho de su personaje.

Ethan Hawke, será el rey Horwendil, Nicole Kidman como la reina Gudrun, Willem Dafoe como Heimir el Tonto y la destacada participación de Björk como Seeress.

La cinta está basada en la novela del mismo nombre del autor islandés Sigurjón Birgir Sigurðsson y verá la luz en abril del 2022 en salas de todo el mundo.