Todos los pormenores del concierto de Bad Bunny

El 'Conejo Malo' ofrecerá su primer show en Monterrey esta noche y es uno de los eventos más esperados del año, aquí todos los detalles.

El primer concierto de Bad Bunny en Monterrey esta cada vez más cerca y miles de fanáticos ya se encuentran reunidos a las afueras del Estadio BBVA a la espera del World’s Hottest Tour.

Este sábado 3 y domingo 4 de diciembre es la oportunidad de disfrutar del “conejo malo” en tierras regias, antes de sus conciertos en la Ciudad de México el 9 y 10 de diciembre.

Mucho se especula sobre si será el mismo espectáculo que ha ofrecido en otras partes del mundo y todo apunta a que ‘Benito’, verdadero nombre del artista, llegó a Monterrey con toda la gran producción que lo caracteriza.

¿Qué habrá en el concierto?

Según fanáticos que ya han podido de disfrutar del concierto en otros países, apuntan a que, al entrar al concierto, a los asistentes se les brindarán pulseras de luz led que se sincronizarán con la música y podrán iluminar de forma uniforme todo el estadio, una vez empezado el concierto.





Otros elementos que no pueden faltar son los tiburones; las botargas se hicieron presentes en varios puntos de la ciudad para promocionar el concierto y brindaban la oportunidad a los fanáticos de poder participar por boletos y en este magno evento, claro que tendrían que estar en el escenario bailando junto a Bad Bunny.

Como parte de la temática “Un verano sin ti” es que el intérprete usa elementos de playa tanto en el escenario, como en las animaciones usadas en las pantallas de video, pero sin duda el mejor momento del show es cuando el intérprete de “Titi me pregunto” sube a una pequeña plataforma, acompañado de una palmera y “vuela” sobre todo el recinto, dando un vistazo más de cerca para todos los asistentes.





Y para finalizar el show, se espera un gran espectáculo de pirotecnia que elevará la euforia de los fanáticos y así cerrar con broche de oro uno de los últimos conciertos de la gira.

¿Cuál será el setlist?

A través de redes sociales se ha compartido el que podría ser el setlist de esta noche, sin embargo, puede ser que, al ser la primera fecha en México, el cantante decida darle algún último cambio al espectáculo.



- Moscow Mule

- Me Porto Bonito

- Un Ratito

- Efecto

- Tarot

- La Corriente

- Neverita

- NI BIEN NI MAL

- 200 MPH

- La Romana

- Estamos Bien

- Te Boté

- Sopa de Caracol

- Si Veo a Tu Mamá

- La Difícil

- Bichiyal

- Vete

- Yo Perreo Sola

- Safaera

- Fiesta

- Tití me Preguntó

- DÁKITI

- Yo No Soy Celoso

- Yonaguni

- Callaíta

- Dos Mil 16

- Diles / No te Hagas / Vuelve / Tú no Metes Cabra / Chambea

- Soy Peor

- Un Verano sin Ti

- Un Coco REMIX

- Un Coco

- La Canción

- Me Fui de Vacaciones

- Enséñame a Bailar

- Ojitos Lindos

- El Apagón

- Después de la Playa