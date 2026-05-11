Manuel Farías envía quinta carta a Sheinbaum desde El Altiplano

El ex vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Fernando Farías Laguna, volvió a solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en el proceso judicial que enfrenta por presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada.

La petición fue realizada mediante una quinta carta enviada desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, donde permanece recluido desde el año pasado.

En la misiva, Farías Laguna aseguró que en su caso no existen pruebas contundentes que sustenten las acusaciones en su contra y retomó declaraciones recientes de la mandataria federal sobre la necesidad de presentar evidencias sólidas en procesos judiciales.

Cuestiona falta de pruebas en su proceso

El ex mando naval hizo referencia a los señalamientos realizados recientemente por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.

En ese contexto, Farías Laguna sostuvo que su situación judicial carece de pruebas claras y documentadas.

“Que no se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes”, expresó en la carta dirigida a la presidenta.

También afirmó que durante la audiencia de vinculación a proceso no fueron presentados elementos que acreditaran circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República.

Denuncia violaciones al debido proceso

Farías Laguna acusó haber sido exhibido públicamente como culpable antes de su audiencia judicial, situación que, aseguró, afectó su derecho a una defensa adecuada.

Según expuso, un día antes de su vinculación a proceso se realizó una conferencia de prensa en la que se le señaló directamente por los delitos investigados.

El ex vicealmirante calificó esta situación como un “efecto corruptor” que habría influido en la decisión judicial.

Señala omisiones de la FGR y la Marina

Desde cartas anteriores, el ex funcionario naval ha denunciado presuntas irregularidades en el acceso a la carpeta de investigación.

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Aseguró que tanto la FGR como la Marina le han negado información relevante para su defensa bajo el argumento de seguridad nacional, situación que calificó como un “estado completo de indefensión”.

En la nueva carta insistió en la necesidad de que ambas instituciones entreguen los documentos completos y sin testados para garantizar un proceso justo.

“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa”, señaló.

La defensa de Farías Laguna indicó que hasta el momento ninguna de las cinco cartas enviadas a la presidenta ha recibido respuesta formal, pública o institucional.

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