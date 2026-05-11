Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HIB_4_Gl_AWIA_Amn_O3_07ab846580
Escena

The Beatles abrirán museo en icónico edificio Savile Row

El histórico edificio donde grabaron Let It Be y dieron su último concierto abrirá en 2027 como experiencia inmersiva oficial para fans en Londres

  • 11
  • Mayo
    2026

Los seguidores de The Beatles podrán recorrer uno de los sitios más emblemáticos en la historia del rock a partir de 2027, cuando Apple Corps inaugure “The Beatles at 3 Savile Row”, la primera experiencia inmersiva oficial dedicada a la banda en el histórico edificio londinense donde el grupo vivió sus últimos momentos creativos juntos.

Ubicado en el número 3 de Savile Row, en el exclusivo barrio de Mayfair, Londres, el inmueble fue sede de Apple Corps entre 1968 y 1972, además de funcionar como estudio de grabación para buena parte de Let It Be.

La legendaria azotea será el mayor atractivo

El recinto permitirá a los visitantes acceder por primera vez a la famosa azotea donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron el 30 de enero de 1969 su último concierto en vivo como grupo.

Aquel improvisado Rooftop Concert, que duró cerca de 42 minutos antes de ser interrumpido por la policía tras quejas vecinales, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la música.

Durante esa presentación, la banda interpretó temas como Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling y Get Back.

Así será la experiencia inmersiva

El proyecto contará con siete pisos repletos de historia beatle, incluyendo:

  • Material de archivo inédito de Apple Corps
  • Exposiciones temporales rotativas
  • Recreación del estudio del sótano donde se grabó Let It Be
  • Acceso a la azotea del concierto final
  • Tienda oficial con artículos de colección

El objetivo será transportar a los visitantes al ambiente creativo de los últimos años del cuarteto de Liverpool.

Paul McCartney celebra el proyecto

Paul McCartney expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando que, a diferencia de Abbey Road, donde los turistas solo pueden tomarse fotos afuera, ahora los fans podrán ingresar a un espacio auténticamente ligado a la historia del grupo.

HICsE5LWEAAEvVR.jfif

El músico adelantó que el recorrido permitirá avanzar por distintas etapas del edificio hasta culminar en la azotea, donde los visitantes podrán imaginarse viviendo el último gran momento de The Beatles.

Durante décadas, Savile Row fue considerado un lugar casi sagrado pero inaccesible para los admiradores de la banda. Con esta apertura, Londres sumará un museo oficial que promete convertirse en parada obligatoria para millones de fans de todo el mundo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_05_11_T121725_222_02baece850
The Beatles en la azotea: así fue su último concierto histórico
INFO_7_UNA_FOTO_2026_05_10_T133018_887_2d5d766e6f
Billie Eilish sorprende fans en estreno de su película 3D
EH_DOS_FOTOS_6_117e4a48ab
Paul y Ringo vuelven juntos: así suena 'Home To Us'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_17_0130b9cefa
Irak niega presencia de base militar israelí en desierto
venezuela_united_airlines_1d8b706a5b
United Airlines reanudará vuelos entre EUA y Venezuela
gobernador_conflicto_ahmsa_b1cc5339fe
Pide gobernador evitar que conflicto en AHMSA se politice
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×