The Beatles abrirán museo en icónico edificio Savile Row

Los seguidores de The Beatles podrán recorrer uno de los sitios más emblemáticos en la historia del rock a partir de 2027, cuando Apple Corps inaugure “The Beatles at 3 Savile Row”, la primera experiencia inmersiva oficial dedicada a la banda en el histórico edificio londinense donde el grupo vivió sus últimos momentos creativos juntos.

Ubicado en el número 3 de Savile Row, en el exclusivo barrio de Mayfair, Londres, el inmueble fue sede de Apple Corps entre 1968 y 1972, además de funcionar como estudio de grabación para buena parte de Let It Be.

Get back to 3 Savile Row



The first ever official Beatles fan experience. Opening 2027



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La legendaria azotea será el mayor atractivo

El recinto permitirá a los visitantes acceder por primera vez a la famosa azotea donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron el 30 de enero de 1969 su último concierto en vivo como grupo.

I’m in a real Beatles mood this weekend. So here’s another classic

The Beatles

Don’t let me down pic.twitter.com/WAPt5LND0C — Martin (@martycon73) May 9, 2026

Aquel improvisado Rooftop Concert, que duró cerca de 42 minutos antes de ser interrumpido por la policía tras quejas vecinales, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la música.

Durante esa presentación, la banda interpretó temas como Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling y Get Back.

Así será la experiencia inmersiva

El proyecto contará con siete pisos repletos de historia beatle, incluyendo:

Material de archivo inédito de Apple Corps

Exposiciones temporales rotativas

Recreación del estudio del sótano donde se grabó Let It Be

Acceso a la azotea del concierto final

Tienda oficial con artículos de colección

El objetivo será transportar a los visitantes al ambiente creativo de los últimos años del cuarteto de Liverpool.

Paul McCartney celebra el proyecto

Paul McCartney expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando que, a diferencia de Abbey Road, donde los turistas solo pueden tomarse fotos afuera, ahora los fans podrán ingresar a un espacio auténticamente ligado a la historia del grupo.

El músico adelantó que el recorrido permitirá avanzar por distintas etapas del edificio hasta culminar en la azotea, donde los visitantes podrán imaginarse viviendo el último gran momento de The Beatles.

Durante décadas, Savile Row fue considerado un lugar casi sagrado pero inaccesible para los admiradores de la banda. Con esta apertura, Londres sumará un museo oficial que promete convertirse en parada obligatoria para millones de fans de todo el mundo.

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