Cazzu rinde emotivo homenaje a Selena en Texas

La cantante Cazzu sorprendió a sus seguidores durante uno de sus conciertos en Texas al rendir homenaje a la inolvidable Selena.

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando la argentina invitó al escenario a A.B. Quintanilla para interpretar juntos el tema “Si una vez”, uno de los éxitos más recordados de la Reina del Tex-Mex.

Antes de comenzar la canción, Cazzu expresó su admiración por Selena y aseguró que era “un honor” compartir escenario con el músico y productor, provocando la ovación inmediata del público.

Además, la cantante confesó que la primera canción que grabó cuando tenía apenas 15 años fue “Como la flor”, dejando claro el cariño y la influencia que la música de Selena ha tenido en su carrera artística.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la conexión entre ambas artistas y destacaron el respeto que Cazzu ha mostrado constantemente hacia el legado de Selena.

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