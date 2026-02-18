Podcast
inter_conductores_comerciales_9b3f69944d
Internacional

EUA ordena cierre de 550 escuelas para conductores comerciales

Las clausuras es debido a incumplimientos de las normas básicas de seguridad, así como también detectar que sus instructores no estaban calificados

  • 18
  • Febrero
    2026

Este miércoles, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) informó que más de 550 escuelas para conductores de camiones y autobuses deberán cerrar sus operaciones en el país, después de que autoridades federales hallaran incumplimientos de las normas básicas de seguridad, así como también detectar que sus instructores no estaban calificados.

Tras este anuncio, las escuelas recibieron notificaciones oficiales, en las que se les informaba que serían eliminadas del registro nacional de la Administración Federal de Seguridad de Transportes (FMCSA), lo que las obligaría a cerrar.

Los problemas de seguridad en las escuelas de conductores fueron detectados después de que se realizaran 1,400 operativos encubiertos en los 50 estados.

Del mismo modo, el DOT indicó a través de un comunicado que las escuelas sancionadas no contaban con instructores cualificados, utilizaban direcciones falsas y no capacitaban adecuadamente a los conductores en el transporte de materiales peligrosos, entre otras infracciones.

Además, también se detectaron instructores sin licencias o permisos correspondientes para los vehículos que enseñaban a conducir, así como el uso de vehículos inadecuados para la formación que se ofrecía en la escuela de conducción.

Otra de las irregularidades encontradas es que las instituciones no evaluaban adecuadamente a los estudiantes sobre los requisitos básicos y en algunas escuelas admitieron que ni siquiera cumplían con los requisitos específicos de su propio estado.

Este cierre de las escuelas forma parte de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la cual busca reforzar la seguridad en las carreteras.


