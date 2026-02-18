Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil llevó a cabo este miércoles 18 de febrero, el primer simulacro de sismo del 2026 en la Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con la dependencia, este ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, Oaxaca. Se percibiría de manera fuerte en el Valle de México, justo en la zona lacuestre y zona de transición.

Presidenta Claudia Sheinbaum participa en primer simulacro

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en dicho simulacro que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Afirmó que estas acciones son en sentido de la prevención.

Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026

Efectúan ejercicios de rescate durante simulacro

Autoridades de diversas corporaciones llevaron a cabo el hipotético rescate de varias personas en distintos puntos de la ciudad.

Usuarios en redes sociales captaron estas acciones por parte de bomberos.

Alerta Sísmica continúa con Primer Simulacro 2026

A través de redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano afirmó que continuarán con el ejercicio de simulación, por lo que retomarán su servicio habitual. Es decir, si llega a encenderse de nuevo la alarma, sería por un sismo real.

Continuamos la transmisión de mensajes de manera normal.

Gracias por participar en el #PrimerSimulacro2026. Cualquier señal de alerta deberá ser considerada como sismo real.

¡Prevenir es vivir! pic.twitter.com/0NKryhClo8 — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) February 18, 2026

Instan a ciudadanía a participar en Simulacro Nacional

En este momento da inicio el #Simulacro regional por #Sismo solo para la Ciudad de México y el Estado de México.



En esta zona podrás escuchar la #AlertaSísmica y recibir un mensaje del alertamiento por telefonía celular 🚨📲.



👉Participa atendiendo las recomendaciones de los… pic.twitter.com/nGqvTfQUYJ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 18, 2026

