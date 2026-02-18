Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
Este ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, Oaxaca
La Coordinación Nacional de Protección Civil llevó a cabo este miércoles 18 de febrero, el primer simulacro de sismo del 2026 en la Ciudad de México y Estado de México.
De acuerdo con la dependencia, este ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, Oaxaca. Se percibiría de manera fuerte en el Valle de México, justo en la zona lacuestre y zona de transición.
Presidenta Claudia Sheinbaum participa en primer simulacro
La presidenta Claudia Sheinbaum participó en dicho simulacro que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Afirmó que estas acciones son en sentido de la prevención.
Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/f6SjcYN976— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026
Efectúan ejercicios de rescate durante simulacro
Autoridades de diversas corporaciones llevaron a cabo el hipotético rescate de varias personas en distintos puntos de la ciudad.
Usuarios en redes sociales captaron estas acciones por parte de bomberos.
Asi la demostración #sismo #simulacronacional #cdmx pic.twitter.com/3uDpoE66zR— Yisus Oo (@YisusOo) February 18, 2026
Alerta Sísmica continúa con Primer Simulacro 2026
A través de redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano afirmó que continuarán con el ejercicio de simulación, por lo que retomarán su servicio habitual. Es decir, si llega a encenderse de nuevo la alarma, sería por un sismo real.
Continuamos la transmisión de mensajes de manera normal.— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) February 18, 2026
Gracias por participar en el #PrimerSimulacro2026. Cualquier señal de alerta deberá ser considerada como sismo real.
¡Prevenir es vivir! pic.twitter.com/0NKryhClo8
Instan a ciudadanía a participar en Simulacro Nacional
En este momento da inicio el #Simulacro regional por #Sismo solo para la Ciudad de México y el Estado de México.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 18, 2026
En esta zona podrás escuchar la #AlertaSísmica y recibir un mensaje del alertamiento por telefonía celular 🚨📲.
👉Participa atendiendo las recomendaciones de los… pic.twitter.com/nGqvTfQUYJ
