simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_f1515d08b8
Nacional

Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México

Este ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, Oaxaca

  • 18
  • Febrero
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil llevó a cabo este miércoles 18 de febrero, el primer simulacro de sismo del 2026 en la Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con la dependencia, este ejercicio se llevó a cabo bajo la hipótesis de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa, Oaxaca. Se percibiría de manera fuerte en el Valle de México, justo en la zona lacuestre y zona de transición.

Aquí te presentamos las últimas actualizaciones: 

Presidenta Claudia Sheinbaum participa en primer simulacro

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en dicho simulacro que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Afirmó que estas acciones son en sentido de la prevención.

Efectúan ejercicios de rescate durante simulacro

Autoridades de diversas corporaciones llevaron a cabo el hipotético rescate de varias personas en distintos puntos de la ciudad. 

Usuarios en redes sociales captaron estas acciones por parte de bomberos.

Alerta Sísmica continúa con Primer Simulacro 2026

A través de redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano afirmó que continuarán con el ejercicio de simulación, por lo que retomarán su servicio habitual. Es decir, si llega a encenderse de nuevo la alarma, sería por un sismo real.

Instan a ciudadanía a participar en Simulacro Nacional

 


