TWICE revela su reto con 'KPop Demon Hunters'

La longevidad en el pop global es poco común, pero TWICE parece desafiar esa regla. El grupo femenino reflexionó sobre su primera década de carrera y su participación en la banda sonora de KPop Demon Hunters, uno de los proyectos más comentados del último año.

En 2025, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu celebraron su décimo aniversario con el álbum TEN: The Story Goes On, que por primera vez incluyó canciones en solitario de cada integrante.

Mina explicó para AP que cada miembro eligió conceptos que se ajustaban a su identidad artística, mientras que las canciones grupales aprovecharon el conocimiento que han construido juntas durante una década para resaltar sus fortalezas vocales.

Jihyo admitió que la definición de éxito ha cambiado con el tiempo: para el grupo, dijo, lo más importante es que su música conecte con el público, aunque sienten que aún tienen mucho por lograr.

El salto a “KPop Demon Hunters”

La participación de TWICE en la banda sonora surgió tras un acercamiento de Sony Pictures Animation. El resultado fue un fenómeno global: la película, acumuló cientos de millones de horas vistas y colocó ocho temas en el Billboard Hot 100.

Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung interpretaron la poderosa “Takedown”, mientras que el grupo aportó “Strategy” al soundtrack.

Para Jeongyeon, el reto fue vocal: la canción exigía una energía más intensa que el estilo brillante y refrescante característico de TWICE, lo que incluso le recordó su etapa como aprendiz.

Un proceso cada vez más exigente

Dahyun reveló que la toma de decisiones del grupo combina reuniones presenciales y múltiples chats grupales, incluso con votaciones internas, para elegir conceptos y canciones.

Chaeyoung, por su parte, el perfeccionismo del grupo en el estudio: escuchar, repetir y volver a grabar forma parte natural de su método de trabajo, afirmó para AP.

Las integrantes también encontraron paralelismos entre su vida real y la narrativa del grupo ficticio HUNTR/X en la película. Chaeyoung destacó escenas que muestran el desgaste físico tras los conciertos, algo con lo que se sintieron plenamente identificadas.

Pese a su trayectoria, TWICE no planea bajar el ritmo. Momo aseguró que el mayor objetivo del grupo es seguir encontrándose con sus fans durante muchos años, probar cosas nuevas y mantener viva la conexión con su público.

Mientras exploran proyectos individuales, como la subunidad MiSaMo o la incursión de Dahyun en la actuación, Jihyo afirmó que estas actividades fortalecen al grupo en lugar de dividirlo.

A diez años de su debut, TWICE deja claro que su historia aún está lejos de terminar.

