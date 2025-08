Sabrina Carpenter presenta tráiler de su nuevo álbum en festival

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter presentó el tráiler de su próximo álbum "Man's Best Friend" durante su actuación en Lollapalooza este domingo 3 de agosto en Chicago.

Al final de su show, se proyectó un video en la pantalla que mostró los títulos de las canciones del álbum, junto con imágenes de Carpenter luciendo el mismo vestido que en la portada del disco y un hombre misterioso cuya cara no se revela.

Sabrina Carpenter unveils trailer for her upcoming album ‘Man’s Best Friend’ at Lollapalooza. pic.twitter.com/TMRWzU0f3K