Tyler, The Creator se molesta con una librería por publicar video

El rapero y productor Tyler, The Creator se volvió tendencia luego de que circulara un video grabado dentro de una librería en la Ciudad de México, donde se le observa dentro del establecimiento.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, el artista reacciona ante lo que consideró una invasión a su privacidad, situación que detonó su incomodidad.

De acuerdo con lo que se aprecia en el clip, Tyler expresó su inconformidad por la falta de respeto a su espacio personal, señalando que no estaba de acuerdo con ser expuesto de esa manera mientras realizaba una actividad cotidiana.

El video rápidamente se viralizó y generó debate entre usuarios: mientras algunos respaldaron al músico por exigir respeto a su privacidad, otros consideraron que, al tratarse de una figura pública, este tipo de situaciones son comunes.

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