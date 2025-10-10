Cerrar X
valentina_gilbert_1114745118
Valentina Gilabert tomará acciones legales tras recibir amenazas

La influencer anunció que procederá legalmente contra quienes la hostiguen, recordando que estos actos pueden derivar en cárcel o multas según la ley mexicana

  • 10
  • Octubre
    2025

Valentina Gilabert, creadora de contenido, dejó claro que sigue siendo víctima pese a las críticas y amenazas que ha recibido en redes sociales tras haber sido atacada en febrero.

En un video publicado en sus redes, la influencer advirtió a quienes la han amenazado que estas acciones tienen consecuencias legales, citando el Código Penal mexicano, que contempla de 90 días a un año de prisión o 365 días de multa.

@valentina.gilabert

Ni modo para los que ya lo hicieron…

♬ original sound - valentina.gilabert

Valentina señaló que, aunque se borren comentarios o videos, estos quedan registrados y pueden servir como evidencia.

“Borres tu video, tu comentario o tu cuenta, igual se queda ahí. Probablemente ya le tomé screenshot… Soy una víctima”, afirmó.

La influencer reiteró que no tolerará ataques en su contra y que procederá legalmente contra quien la amenace o difame.

Cabe recordar que en febrero, Marianne, de 17 años, fue detenida tras apuñalar a Valentina en al menos 14 ocasiones, causando lesiones en tórax, pulmones, manos y cuello.

Fue acusada de “lesiones que ponen en riesgo la vida” y enviada a internamiento preventivo conforme a la Ley para Adolescentes, meses después Valentina decidió otorgarle el perdón, lo que permitió su liberación bajo ciertas condiciones.


