Valentina Gilabert tomará acciones legales tras recibir amenazas

Valentina Gilabert, creadora de contenido, dejó claro que sigue siendo víctima pese a las críticas y amenazas que ha recibido en redes sociales tras haber sido atacada en febrero.

En un video publicado en sus redes, la influencer advirtió a quienes la han amenazado que estas acciones tienen consecuencias legales, citando el Código Penal mexicano, que contempla de 90 días a un año de prisión o 365 días de multa.

Valentina señaló que, aunque se borren comentarios o videos, estos quedan registrados y pueden servir como evidencia.

“Borres tu video, tu comentario o tu cuenta, igual se queda ahí. Probablemente ya le tomé screenshot… Soy una víctima”, afirmó.

La influencer reiteró que no tolerará ataques en su contra y que procederá legalmente contra quien la amenace o difame.

Cabe recordar que en febrero, Marianne, de 17 años, fue detenida tras apuñalar a Valentina en al menos 14 ocasiones, causando lesiones en tórax, pulmones, manos y cuello.

Fue acusada de “lesiones que ponen en riesgo la vida” y enviada a internamiento preventivo conforme a la Ley para Adolescentes, meses después Valentina decidió otorgarle el perdón, lo que permitió su liberación bajo ciertas condiciones.

