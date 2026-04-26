Relata mentalista que realizaba truco para Trump antes de tiroteo

El mentalista Oz Pearlman relató el momento exacto en que pasó de sorprender a Donald Trump con un truco… a vivir una escena de pánico real, cuando un tiroteo interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

El artista, encargado del espectáculo de la noche, se encontraba en pleno acto frente al presidente de EUA y otros invitados de alto perfil cuando el ambiente cambió de forma abrupta. Lo que comenzó como un momento de asombro terminó en caos, con agentes armados irrumpiendo en el salón.

¿Qué hacía Oz Pearlman antes del tiroteo?

Pearlman realizaba uno de sus clásicos trucos de lectura mental frente a Trump, la primera dama y funcionarios cercanos, en el punto más alto del show. El público reaccionaba con sorpresa al resultado del acto, justo cuando comenzó la confusión en el lugar.

El mentalista explicó que, en un inicio, pensó que se trataba de una emergencia médica o una situación menor, sin imaginar que se trataba de un incidente armado que activaría un operativo de seguridad.

Ante el tiroteo, el rostro de Melania cuenta una historia y la de Trump otra.



Está claro que Melania no es Jackie Kennedy (se protege ella)



La orquesta es la misma del Titanic (ellos siguen tocando) pic.twitter.com/zqYXySPC2u — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) April 26, 2026

De espectáculo a tensión: el momento que lo cambió todo

En cuestión de segundos, el ambiente cambió completamente. Agentes del Servicio Secreto ingresaron de forma apresurada, mientras decenas de asistentes comenzaron a resguardarse.

Testigos, incluido el propio Pearlman, describieron cómo las personas se tiraron al suelo y se escondieron bajo las mesas, mientras el presidente era evacuado del lugar bajo estrictas medidas de seguridad.

El mentalista aseguró que, en medio del caos, llegó a pensar que su vida corría peligro, sin tener claridad de lo que estaba ocurriendo en ese instante.

¿Qué ocurrió en la cena de corresponsales?

El evento, considerado uno de los más importantes del calendario político y mediático en EUA, fue interrumpido tras el reporte de disparos cerca del área principal del hotel donde se realizaba la gala.

De acuerdo con reportes oficiales, un hombre armado intentó ingresar al evento y fue interceptado por agentes de seguridad. El incidente dejó a un agente herido, aunque protegido por su chaleco antibalas, y el sospechoso fue detenido en el lugar.

El presidente Donald Trump y otros funcionarios fueron evacuados de inmediato, mientras el resto de los asistentes permanecieron resguardados hasta que la situación fue controlada.

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