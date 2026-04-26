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¡Poder regio! Real Apodaca avanza a semifinales con superioridad

El conjunto regiomontano, que finalizó como líder del Grupo 2 en la temporada 2025-2026, mantiene el paso firme en la liguilla

  • 26
  • Abril
    2026

Real Apodaca confirmó su condición de candidato al título al sellar su pase a las semifinales de la Serie A de la Liga Premier, tras imponerse 3-1 a Inter Playa del Carmen en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Con un global de 3-1, el conjunto de Nuevo León dio un paso más en su objetivo dentro de la liguilla, mostrando solidez en ambas áreas y contundencia en los momentos clave del encuentro.

Dominio desde el inicio y ventaja temprana

El equipo local no tardó en reflejar su superioridad en el marcador. Apenas al minuto 5, una jugada por la banda izquierda terminó en un centro preciso de Said Jaramillo que Axel García Barrera definió de cabeza para abrir el marcador.

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El control del partido se mantuvo en manos de Apodaca, que amplió la ventaja al minuto 25. Andrey Andrade aprovechó un pase filtrado dentro del área y, pese a la presión defensiva, sacó un disparo de zurda colocado al ángulo para el 2-0.

La escuadra dirigida por Ricardo Rayas mantuvo el orden defensivo y el control del ritmo, neutralizando cualquier intento de reacción del conjunto visitante durante gran parte del encuentro.

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Reacción tardía y sentencia en el cierre

Inter Playa logró acortar distancias al minuto 82 en una jugada a balón detenido que tomó por sorpresa a la defensa local. Ricardo Rentería definió con un disparo bombeado dentro del área para colocar el 2-1 y generar cierta tensión en el cierre.

Sin embargo, la reacción no fue suficiente. Cuando el rival buscaba acercarse en el global, Andrey Andrade volvió a aparecer en tiempo agregado para sentenciar el encuentro. Tras una falta cerca del área, ejecutó un tiro libre directo que terminó en el fondo de la red para el definitivo 3-1 al minuto 92.

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Semifinal definida para el líder del Grupo 2

Con este resultado, Real Apodaca avanza a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Deportiva Venados. El partido de ida se disputará en Mérida este jueves, mientras que la vuelta se jugará el domingo en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano de Apodaca, ambos encuentros programados a las 16:00 horas.

El conjunto regiomontano, que finalizó como líder del Grupo 2 en la temporada 2025-2026, mantiene el paso firme en la liguilla y buscará consolidar su rendimiento para acercarse a la disputa por el campeonato.

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