Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Empresas_Elon_Musk_094c7241c9
Internacional

Musk ignora citatorio en París y sigue pesquisa contra X

La Fiscalía francesa mantiene la investigación por presuntos delitos ligados a pornografía infantil y ‘deepfakes’ pese a la ausencia del magnate

  • 20
  • Abril
    2026

El multimillonario estadounidense Elon Musk no acudió este lunes al citatorio del Tribunal de París en el marco de una investigación sobre su red social X, lo que no detuvo el avance del caso, informó la Fiscalía francesa.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la ausencia del empresario fue registrada, pero no afecta el curso de las indagatorias: “Su presencia o ausencia no impide la continuación de la investigación”.

Investigación por delitos graves

El proceso judicial, abierto en enero de 2025, analiza posibles delitos relacionados con la complicidad en la posesión y difusión de material de pornografía infantil, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial de la plataforma para generar ‘deepfakes’ sexuales sin consentimiento de las víctimas.

Las autoridades francesas subrayaron que existen investigaciones similares en otros países, lo que ha derivado en cooperación internacional.

En ese sentido, documentos del caso han sido enviados al Ministerio de Justicia de Francia, así como a fiscalías en California, Nueva York y diversas jurisdicciones europeas.

Además de Musk, directivos y empleados de la empresa fueron citados a declarar ante la policía judicial, pero ninguno se presentó.

La Fiscalía confirmó esta situación y reiteró que las pesquisas continuarán.

elon musk .jpg

El magnate había sido convocado bajo la figura de “audición libre”, una modalidad en la que no comparece como imputado, aunque no se descarta que pudiera derivar en una detención si las circunstancias lo ameritan.

En marzo pasado, Musk generó polémica al insultar a los magistrados franceses que llevan el caso, a quienes calificó como “attardés mentaux” (retrasados mentales), tras un registro judicial realizado en febrero en la sede de X en París.

Por su parte, la empresa rechazó “categóricamente” cualquier infracción y denunció supuestas motivaciones políticas detrás de la investigación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó la actuación de los magistrados franceses, al considerar que intentan involucrar a Estados Unidos en un proceso con “fuerte connotación política”.

En una carta dirigida al Ministerio de Justicia francés, filtrada por The Wall Street Journal, el DOJ señaló que el objetivo sería forzar una regulación no deseada sobre plataformas digitales.

No obstante, la Fiscalía de París aclaró que tuvo conocimiento de dicha misiva a través de la prensa y enfatizó la independencia del sistema judicial francés.

“La Constitución garantiza la separación de poderes y las investigaciones penales se llevan a cabo exclusivamente bajo la autoridad de los magistrados”, indicaron.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, quien también enfrenta un proceso judicial en Francia, expresó su respaldo a Musk. Afirmó que el país “pierde legitimidad” al usar investigaciones penales para restringir la libertad de expresión y la privacidad.

El Tribunal de París busca determinar si X incumple la normativa francesa al permitir la difusión de contenido ilícito y la creación de material manipulado mediante inteligencia artificial, en un caso que podría tener implicaciones globales para la regulación de plataformas digitales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T135650_860_f7d507762a
Detienen en Reynosa a familiar de funcionaria por armas
H_Gck_z_M_Xc_A_Ag4no_52dacadd9f
FGR destruye más de 832 kilos de droga en Sonora
Whats_App_Image_2026_04_21_at_09_40_48_1_8966cfd631
Vinculan a proceso a hombre armado en Nuevo Laredo, Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

MERCADO_COHUILA_2_ee0ab68f80
Disminuyen ventas en mercados de Ramos Arizpe por altos precios
Whats_App_Image_2026_04_21_at_13_45_34_12ef940ce0
Escobedo apuesta por inversión y empleo pese a incertidumbre
destaca_samuel_garcia_potencial_nl_ante_banqueros_5d27838848
Destaca ventajas de Nuevo León para atraer al sector energético
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×