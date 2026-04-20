Musk ignora citatorio en París y sigue pesquisa contra X

El multimillonario estadounidense Elon Musk no acudió este lunes al citatorio del Tribunal de París en el marco de una investigación sobre su red social X, lo que no detuvo el avance del caso, informó la Fiscalía francesa.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la ausencia del empresario fue registrada, pero no afecta el curso de las indagatorias: “Su presencia o ausencia no impide la continuación de la investigación”.

Investigación por delitos graves

El proceso judicial, abierto en enero de 2025, analiza posibles delitos relacionados con la complicidad en la posesión y difusión de material de pornografía infantil, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial de la plataforma para generar ‘deepfakes’ sexuales sin consentimiento de las víctimas.

Las autoridades francesas subrayaron que existen investigaciones similares en otros países, lo que ha derivado en cooperación internacional.

En ese sentido, documentos del caso han sido enviados al Ministerio de Justicia de Francia, así como a fiscalías en California, Nueva York y diversas jurisdicciones europeas.

Además de Musk, directivos y empleados de la empresa fueron citados a declarar ante la policía judicial, pero ninguno se presentó.

La Fiscalía confirmó esta situación y reiteró que las pesquisas continuarán.

El magnate había sido convocado bajo la figura de “audición libre”, una modalidad en la que no comparece como imputado, aunque no se descarta que pudiera derivar en una detención si las circunstancias lo ameritan.

En marzo pasado, Musk generó polémica al insultar a los magistrados franceses que llevan el caso, a quienes calificó como “attardés mentaux” (retrasados mentales), tras un registro judicial realizado en febrero en la sede de X en París.

Por su parte, la empresa rechazó “categóricamente” cualquier infracción y denunció supuestas motivaciones políticas detrás de la investigación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó la actuación de los magistrados franceses, al considerar que intentan involucrar a Estados Unidos en un proceso con “fuerte connotación política”.

En una carta dirigida al Ministerio de Justicia francés, filtrada por The Wall Street Journal, el DOJ señaló que el objetivo sería forzar una regulación no deseada sobre plataformas digitales.

No obstante, la Fiscalía de París aclaró que tuvo conocimiento de dicha misiva a través de la prensa y enfatizó la independencia del sistema judicial francés.

“La Constitución garantiza la separación de poderes y las investigaciones penales se llevan a cabo exclusivamente bajo la autoridad de los magistrados”, indicaron.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, quien también enfrenta un proceso judicial en Francia, expresó su respaldo a Musk. Afirmó que el país “pierde legitimidad” al usar investigaciones penales para restringir la libertad de expresión y la privacidad.

El Tribunal de París busca determinar si X incumple la normativa francesa al permitir la difusión de contenido ilícito y la creación de material manipulado mediante inteligencia artificial, en un caso que podría tener implicaciones globales para la regulación de plataformas digitales.

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