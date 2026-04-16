Invitan a festejar Día del Niño y la Tierra en Laredo

The Outlet Shoppes at Laredo invitó a la comunidad a celebrar el Día del Niño y el Día de la Tierra de una manera diferente y divertida.

Dicho centro informó que para este sábado alistan una serie de actividades que incluyen una variedad de eventos con temática primaveral, incluyendo un KPOP Fest por el Día del Niño y el Farmers Market de El Centro de Laredo por el Día de la Tierra, con entretenimiento para todas las edades.

“Las familias y visitantes podrán disfrutar de una emocionante agenda de actividades que celebra la cultura, la creatividad y la comunidad”, resaltó.

Entre los aspectos más destacados del evento se incluyen: micrófonos luminosos KPOP gratis para niños, show de KPOP en vivo con un encuentro especial para conocer a un personaje, un concurso de disfraces KPOP para que los fans presuman su estilo y la entrega de bolsitas de regalo gratuitas.

De igual manera, se contará con exhibiciones de robótica con estudiantes de Santa Maria Elementary, Elias Herrera Middle School y Cigarroa High School.

Los asistentes también podrán disfrutar de un ambiente animado con proveedores locales, música en vivo y experiencias interactivas, lo que lo convierte en el plan perfecto para familias, amistades y visitantes que buscan celebrar la temporada, destacó The Outlet Shoppes at Laredo en un comunicado, en donde informó que el evento es gratuito y está abierto al público.

“Este evento reúne el espíritu del Día del Niño y del Día de la Tierra de una manera única y atractiva".

“Nos entusiasma ofrecer un espacio donde la comunidad pueda disfrutar de entretenimiento, apoyar a proveedores locales y celebrar a la niñez, la cultura y la sustentabilidad”, expresó Erica M. Contreras, directora de Marketing.

The Outlet Shoppes at Laredo es un centro outlet de compras de dos niveles y 358,000 pies cuadrados, ubicado a orillas del Río Grande en el centro de Laredo, Texas.

Cuenta con marcas de diseñador y estilo de vida reconocidas a nivel nacional, incluyendo Coach, Vera Bradley, Abercrombie & Fitch, Under Armour, así como una tienda Nike Factory Clearance Store de dos niveles.

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