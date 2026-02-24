Acelera Nuevo León digitalización de Pymes previo al Mundial

A 107 días del silbatazo inicial del Mundial 2026, Nuevo León activó la iniciativa OLA México para acelerar la digitalización de sus pequeñas y medianas empresas (pymes) y posicionarlas frente a la derrama económica que traerá el torneo.

La estrategia, impulsada por el gobierno estatal en coordinación con aliados del ecosistema financiero, busca que los negocios locales fortalezcan sus ventas mediante pagos electrónicos y avancen en su formalización antes del arranque del evento internacional.

En el arranque de la iniciativa, el gobernador Samuel García Sepúlveda subrayó que la entidad lidera 41 indicadores federales y acumula 432 proyectos de inversión extranjera, además de más de 415,000 empleos generados en el sexenio.

Bajo ese contexto, afirmó que el siguiente paso es fortalecer a las pymes, responsables de cerca de la mitad del empleo en el estado.

El programa, impulsado en alianza con Impact Hub Ciudad de México y Visa, contempla capacitaciones en digitalización, inclusión financiera, adopción de pagos electrónicos y formalización.

Como parte de la estrategia, se entregaron terminales de cobro electrónico de Clip a micro, pequeñas y medianas empresas para ampliar su capacidad de recibir pagos con tarjeta.

Asimismo, más de 300 emprendedores participaron en talleres y asesorías prácticas enfocadas en fortalecer su modelo de negocio ante la llegada de turistas.

La apuesta es clara: que ningún comercio pierda ventas por falta de medios de pago electrónicos durante el evento internacional.

Monterrey, una de las sedes del Mundial en México, albergará cuatro partidos, lo que anticipa una importante derrama económica en sectores como comercio, servicios y hospitalidad.

Con OLA México Monterrey, el estado busca convertir el escaparate global del futbol en una oportunidad estructural para modernizar y formalizar a su base empresarial.

