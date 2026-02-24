Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Victor_Gutierrez_5b638eb800
Nuevo León

Pide Víctor Gutiérrez estudios hídricos en pro de los ganaderos

La propuesta busca que se informe sobre la disponibilidad de agua en zonas ganaderas, para que los del sector ganadero tengan un punto de vista preventivo

  • 24
  • Febrero
    2026

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fortalecer y hacer mejores estudios de disponibilidad hídrica en zonas con actividad ganadera en Nuevo León.

Lo que busca la propuesta es que se informe sobre la disponibilidad de agua en zonas ganaderas, para que los del sector ganadero tengan un punto de vista preventivo y sean asesorados de manera técnica.

“El sector agropecuario merece respaldo institucional permanente, especialmente en contextos de estrés hídrico donde la corresponsabilidad debe ser compartida. Hoy lo que buscamos es brindarles herramientas técnicas para que puedan planear con mayor certeza y sostenibilidad.

“El desarrollo del campo y la protección del agua no son objetivos contrapuestos. Son condiciones complementarias para garantizar la viabilidad económica del estado y el bienestar de las futuras generaciones”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

La información que se derivaría de estos estudios permitiría a los productores optimizar el uso responsable del agua, planear inversiones en obras hídricas, acceder a programas de tecnificación y eficiencia, al igual que tener una coordinación institucional para evitar escenarios críticos ante una falta del recurso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gerardo_escamilla_saldo_nuevoleon1_3458f733be
Mantiene Nuevo León saldo blanco tras captura de 'El Mencho'
nuevo_leon_presencia_total_dc9152779e
Activa Nuevo León estrategia de seguridad 'Presencia Total'
Captura_de_pantalla_2026_02_24_a_la_s_9_11_07_p_m_8c4c76911a
CONARTE celebra 30 años con colección de autores nuevoleoneses
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×