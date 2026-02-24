Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_gianni_infantino_4fe3b55e39
Deportes

Pese a la violencia, México tiene confianza total para el Mundial

Gianni Infantino, afirmó que tiene 'confianza total' en México para llevar a cabo el Mundial 2026, pese a los hechos violentos registrados el pasado domingo

  • 24
  • Febrero
    2026

Este martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que tiene "confianza total" en México para llevar a cabo el Mundial 2026, pese a los hechos violentos registrados el pasado domingo.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó Infantino en una rueda de prensa.

El pasado domingo 22 de febrero, México sufrió un brote de violencia después de que autoridades federales realizaran un operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Debido a esto, la inquietud en el extranjero se despertó, pues Sergio cuestionó si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

Un día después de los hechos violentos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo que no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Igualmente, en marzo se celebrará en México el torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol de 2026, que dará dos cupos a la Copa del Mundo, y será inaugurado el remodelado Estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo entre los norteamericanos y Sudáfrica el próximo 11 de junio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aranceles_ae4a9585f3
México entre ‘los menos castigados’ por aranceles de EUA
Whats_App_Image_2026_02_25_at_12_27_48_AM_5a34453b19
Cae 6% valor de producción de empresas constructoras
Whats_App_Image_2026_02_25_at_12_16_17_AM_e1692748d5
La Selección Mexicana de Futbol está de vuelta en casa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_25_at_1_52_37_AM_1846a200f7
Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila
Whats_App_Image_2026_02_25_at_12_16_17_AM_e1692748d5
La Selección Mexicana de Futbol está de vuelta en casa
Whats_App_Image_2026_02_24_at_11_07_09_PM_50dc744be4
‘Claro que sé perder’, cantan Franco de Vita… y Tigres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
cuerpo_el_mencho_33623a98f2
Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX
publicidad
×