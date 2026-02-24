Pese a la violencia, México tiene confianza total para el Mundial

Este martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que tiene "confianza total" en México para llevar a cabo el Mundial 2026, pese a los hechos violentos registrados el pasado domingo.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó Infantino en una rueda de prensa.

El pasado domingo 22 de febrero, México sufrió un brote de violencia después de que autoridades federales realizaran un operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Debido a esto, la inquietud en el extranjero se despertó, pues Sergio cuestionó si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

Un día después de los hechos violentos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo que no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Igualmente, en marzo se celebrará en México el torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol de 2026, que dará dos cupos a la Copa del Mundo, y será inaugurado el remodelado Estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo entre los norteamericanos y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

