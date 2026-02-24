Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" de Shakira es una de las más importantes de todos los tiempos, pero no ha tenido una presentación en un recinto histórico, hasta ahora.

Y es que la cantante colombiana anunció que tendrá una presentación el próximo 7 de abril frente a la Pirámide de Guiza, en Egipto, en lo que será su regreso al país árabe casi 20 años después de su primera actuación en 2007.

La artista incluyó este espectáculo dentro del recorrido global de su más reciente gira, con la que promociona su último trabajo discográfico y con la que ha reafirmado su vigencia como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel mundial.

Esta, además, será la segunda vez que se presente frente a la pirámide más famosa del mundo, pues en 2007, durante su primera presentación en Egipto, lo hizo frente a una de las siete maravillas del mundo antiguo.

"​La presentación destaca el reencuentro de la artista con el monumento, la fusión cultural vinculada a sus raíces y el impacto global de su gira actual", informó su equipo de prensa en un comunicado.

Tras su concierto en Egipto, Shakira pondrá rumbo a Aqaba, Jordania, Doha, Catar, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

Desde que inició "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en Río de Janeiro hace un año, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025, con más de 3,8 millones de espectadores hasta diciembre, y consolidó a la colombiana como un fenómeno cultural y económico capaz de llenar estadios en países como Colombia, México, Chile o Ecuador.

En su país natal, por ejemplo, agotó entradas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con conciertos que generaron millones de dólares en impacto económico y movilizaron a miles de seguidores dentro y fuera de las ciudades.

