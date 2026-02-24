Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_shakira_egipto_3376a3aee6
Escena

Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza

La colombiana anunció que el 7 de abril cantará frente a la pirámide, en lo que será su regreso al país árabe casi 20 años después de su primera actuación

  • 24
  • Febrero
    2026

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" de Shakira es una de las más importantes de todos los tiempos, pero no ha tenido una presentación en un recinto histórico, hasta ahora.

Y es que la cantante colombiana anunció que tendrá una presentación el próximo 7 de abril frente a la Pirámide de Guiza, en Egipto, en lo que será su regreso al país árabe casi 20 años después de su primera actuación en 2007.

La artista incluyó este espectáculo dentro del recorrido global de su más reciente gira, con la que promociona su último trabajo discográfico y con la que ha reafirmado su vigencia como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel mundial.

Esta, además, será la segunda vez que se presente frente a la pirámide más famosa del mundo, pues en 2007, durante su primera presentación en Egipto, lo hizo frente a una de las siete maravillas del mundo antiguo.

"​La presentación destaca el reencuentro de la artista con el monumento, la fusión cultural vinculada a sus raíces y el impacto global de su gira actual", informó su equipo de prensa en un comunicado.

Tras su concierto en Egipto, Shakira pondrá rumbo a Aqaba, Jordania, Doha, Catar, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

Desde que inició "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en Río de Janeiro hace un año, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025, con más de 3,8 millones de espectadores hasta diciembre, y consolidó a la colombiana como un fenómeno cultural y económico capaz de llenar estadios en países como Colombia, México, Chile o Ecuador.

En su país natal, por ejemplo, agotó entradas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con conciertos que generaron millones de dólares en impacto económico y movilizaron a miles de seguidores dentro y fuera de las ciudades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

b23c15c1_1c3d_4ea0_b293_cab1aa37576b_e00f4cb224
Aprueba cabildo de Ramos Arizpe donación de inmueble
escena_metallica_sphere_1fd505b36a
Metallica anuncia su primera residencia en la Sphere de Las Vegas
gente_de_zona_espana_189f9ff670
Gente de Zona anuncia su primera gira por España
publicidad

Últimas Noticias

voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Osa_mina_ce32026500
Osa Mina presenta mejoría a cinco meses de su traslado
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×