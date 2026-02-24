Wall Street abre en verde tras acuerdo entre AMD y Meta

Wall Street abrió este martes en verde tras el acuerdo estratégico entre las empresas tecnológicas AMD y Meta para desplegar hasta seis gigavatios de potencia con unidades de procesamiento gráfico, con el fin de escalar su infraestructura de Inteligencia Artificial (IA).

Tras la apertura, las acciones de AMD subían más de un 7.3 %, mientras que las de Meta perdían un 1.05 %.

El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, calificó el acuerdo como un "paso importante" para diversificar la capacidad de cómputo de su empresa.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.60% hasta 49,096 unidades

: sube 0.60% hasta 49,096 unidades S&P 500 : sube 0.25% hasta 6,854 unidades

: sube 0.25% hasta 6,854 unidades Nasdaq: sube 0.45% hasta 22,729 unidades

Por su parte, IBM subía un 3.48% tras perder ayer un 13% al cierre después de que Anthropic describiera nuevas capacidades de su modelo Claude, que permite escanear código de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones, según la agencia EFE.

Estos movimientos en la bolsa surgen en el marco de la implementación de un arancel global impuesto por el presidente Donald Trump del 15%.

Te recomendamos: Afirman que México se beneficia con nuevos aranceles de EUA

Comentarios