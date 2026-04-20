Prevén para 25 de mayo negociaciones formales de T-MEC

En el marco de la segunda ronda de diálogo rumbo a la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que las negociaciones formales entre México y Estados Unidos podrían iniciar en la semana del 25 de mayo, tras concluir esta fase de consultas con sectores clave.

En este sentido, el funcionario detalló que este lunes se llevaron a cabo reuniones con la industria del acero y la automotriz, las cuales expusieron los efectos de la Sección 232 y las disposiciones arancelarias vigentes.

“Fue muy buena reunión”, señaló Ebrard, al destacar la relevancia de que estos sectores expresen directamente sus inquietudes en el proceso.

Posteriormente, se realizó un encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordaron temas estratégicos como reglas de origen y exportaciones de azúcar.

En dicha reunión también participó el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, quien planteó las preocupaciones del sector agropecuario en torno a las condiciones comerciales y el acceso a mercados, particularmente para productos como el azúcar.

Asimismo, se revisaron asuntos de propiedad intelectual y otros temas prioritarios de la agenda bilateral.

“El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien”, afirmó el secretario.

Además, Ebrard indicó que se sostuvieron encuentros con el Consejo Coordinador Empresarial y la American Chamber of Commerce, cuyos integrantes coincidieron en la importancia de mantener la certidumbre comercial y fortalecer la integración entre México y Estados Unidos, especialmente ante el contexto de sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Sheinbaum afirma que avanzan positivamente en negociaciones comerciales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las negociaciones comerciales avanzan de manera favorable, destacando la comunicación constante entre México y Estados Unidos, así como la disposición de ambas partes para atender los temas prioritarios de la relación bilateral.

Comentarios