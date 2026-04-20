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Finanzas

Conoce los errores que detonan revisiones por declaración anual

El próximo 30 de abril vence el plazo para presentar la declaración anual de impuestos ante el SAT, en un entorno donde se endurece la vigilancia

  • 20
  • Abril
    2026

A pocos días de que venza el plazo para la declaración anual, especialistas advierten que este proceso ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en un punto clave de riesgo fiscal, por lo cual emiten una serie de recomendaciones para evitarlo.

Como se sabe, el 30 de abril vence el plazo para presentar la declaración anual de impuestos ante el SAT para personas físicas.
En un entorno donde la autoridad endurece la vigilancia, cualquier inconsistencia puede derivar en revisiones profundas o sanciones.

De acuerdo con José Alberto González, socio de Controversia y Litigio Fiscal de la firma KPMG México, “la autoridad, apoyada en cruces masivos de información y modelos de análisis de riesgo, exige sustancia económica, razón de negocios y soporte documental sólido”.

Esto implica que ya no basta con cumplir en papel, sino demostrar que cada operación es real y justificable.
En ese sentido, el concepto de materialidad toma protagonismo.

El especialista señala que “no se trata solo de tener CFDI, sino de demostrar, mediante evidencia operativa que las operaciones ocurrieron y responden a un propósito legítimo”.

Así, la declaración anual debe reflejar coherencia entre lo facturado, lo pagado y lo efectivamente recibido. Además, advierte que este ejercicio permite anticipar riesgos:

“La declaración anual se vuelve un elemento clave para mitigar el riesgo de revisiones profundas”, especialmente cuando hay pérdidas recurrentes, deducciones indebidas o ingresos no reportados”

Por ello, a días de presentar este reporte fiscal, es fundamental tomar en cuenta una serie de pasos clave para evitar errores.

Aspectos clave antes de presentar la declaración

  1. Revisar la información precargada en el portal del SAT
  2. Validar CFDI de ingresos y deducciones
  3. Conciliar con estados de cuenta y registros propios
  4. Analizar el resultado antes de enviar
  5. Presentar la declaración y conservar evidencia

De cara a los próximos ejercicios fiscales, González también recomienda adoptar buenas prácticas que permitan reducir riesgos y fortalecer la posición del contribuyente ante la autoridad.

Orientación para futuras declaraciones

  • Llevar un control sistemático durante el año con ingresos y gastos conciliados
  • Planear deducciones con anticipación y conocer sus requisitos
  • Cuidar la congruencia entre ingresos, operaciones y flujos
  • Revisar la tasa efectiva de ISR frente a actividades similares
  • Contar con asesoría oportuna durante todo el año

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