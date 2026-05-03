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Finanzas

Alista Samsung huelga; le pegará al suministro de chips para IA

El paro exigiría un aumento salarial del 7%, destinar el 15% de la utilidad operativa anual a bonificaciones y eliminar el tope de 50% sobre el salario base

  • 03
  • Mayo
    2026

Una posible huelga en Samsung Electronics a partir del 21 de mayo amenaza con impactar el suministro global de chips para inteligencia artificial, en un momento clave para la industria tecnológica. 

Decenas de miles de trabajadores en Corea del Sur han advertido que suspenderán labores, lo que podría interrumpir la producción en uno de los principales centros fabriles de la compañía.

El movimiento sindical ha cobrado fuerza en las últimas semanas, con alrededor de 40,000 empleados manifestándose por mejores condiciones laborales. 

La inconformidad surge principalmente por la brecha en bonificaciones frente a su competidor SK Hynix, lo que ha provocado incluso la salida de talento. 

“Muchos empleados se están yendo a SK Hynix”, afirmó Song Yong-gi, encargado de logística en una línea de montaje de chips de Samsung.

Además, el sindicato, que ya representa a más del 70% de la plantilla en Corea del Sur, es decir, más de 90,000 trabajadores, exige un aumento salarial del 7%, así como destinar el 15% de la utilidad operativa anual a bonificaciones y eliminar el tope actual del 50% sobre el salario base. 

En contraste, la empresa mantiene su oferta de asignar solo el 10% de las ganancias operativas a estos incentivos.

Las diferencias se evidencian en cifras: un empleado de la división de chips con un salario base anual de 76 millones de wones ($51,280 dólares) recibió bonificaciones por 38 millones de wones ($25,640 dólares), menos de un tercio de lo otorgado por SK Hynix a trabajadores con ingresos similares. 

Este contraste ha intensificado la presión interna contra la directiva. De concretarse la huelga, el impacto podría ir más allá de la empresa, según circula en diversas publicaciones y medios internacionales. 

“Incluso una sola huelga podría afectar la confianza de los clientes y tardar años en recuperarse”, advirtió un funcionario de Samsung bajo anonimato. 

Así, el conflicto laboral no solo pone en riesgo la producción, sino también la estabilidad de la cadena de suministro de chips para IA a nivel global.


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