Quiebra Spirit Airlines, ¿cómo afecta los vuelos en México?

La quiebra de Spirit Airlines, anunciada este sábado, impactará directamente en destinos turísticos clave y de gran afluencia en México como Cancún, donde la aerolínea mantenía una presencia relevante con múltiples rutas desde Estados Unidos.

Su salida reduce la oferta de vuelos disponibles y anticipa presiones al alza en tarifas, especialmente en mercados de alta demanda turística, de acuerdo con expertos.

Antes de su cierre, la compañía operaba decenas de vuelos semanales entre Estados Unidos y México, principalmente hacia Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

De acuerdo con Reuters, Spirit tenía programados 4,119 vuelos nacionales entre el 1 y el 15 de mayo, con una oferta de 809,638 asientos, y representaba cerca del 5% de los vuelos en Estados Unidos, lo que la convertía en un jugador clave para mantener tarifas competitivas.

La empresa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en noviembre de 2024 y nuevamente en agosto de 2025, tras acumular pérdidas superiores a $2,500 millones de dólares desde la pandemia y deudas por $8,100 millones de dólares.

En un comunicado, la aerolínea señaló: “lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la empresa, el reciente aumento sustancial de los precios del petróleo y otras presiones sobre el negocio han afectado significativamente a las perspectivas financieras de Spirit”.

Ni siquiera un intento de rescate por $500 millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump logró salvar a la compañía.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que “intentó que muchas aerolíneas compraran Spirit, pero no hubo interesados”.

El golpe final vino con el alza en el combustible, impulsada por tensiones internacionales por la guerra con Irán, que deterioró su liquidez, afirmaron especialistas.

En este contexto, la industria aérea enfrenta un entorno complejo.

Hace poco más de tres semanas, la aerolínea mexicana Magnicharters también anunció la suspensión de operaciones por "problemas logísticos", sin que hasta ahora haya emitido nueva información oficial, lo que refuerza la incertidumbre en el sector.

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EUA y aerolíneas activan plan tras cierre de Spirit Airlines

La Administración del presidente Donald Trump coordinó un plan emergente con aerolíneas para mitigar el impacto en pasajeros y trabajadores.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y Southwest Airlines ofrecerán tarifas especiales a pasajeros afectados.

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Además, Allegiant Air congelará precios en rutas coincidentes, mientras que Frontier Airlines lanzó descuentos de hasta 50 por ciento.

Por su parte, Avianca permitirá regresar sin costo a pasajeros a su punto de origen.

El plan también contempla apoyo para cerca de 17,000 trabajadores, con traslados y oportunidades laborales en otras aerolíneas.

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