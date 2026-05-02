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Finanzas

Wall Street se mantiene firme pese al petróleo y tensión en Irán

Mientras el conflicto geopolítico y el cierre del estrecho de Ormuz presionan al crudo, Wall Street ha mostrado una sorprendente capacidad de resistencia.

  • 02
  • Mayo
    2026

En un escenario marcado por la guerra en Irán, la volatilidad energética y el encarecimiento del petróleo, Wall Street ha mostrado una sorprendente capacidad de resistencia.

Pese a la presión internacional derivada del cierre del estrecho de Ormuz, uno de los pasos estratégicos más importantes para el comercio mundial de crudo, los principales indicadores bursátiles estadounidenses no solo evitaron una corrección profunda, sino que avanzaron con fuerza.

El Dow Jones cerró este viernes en 49.499 puntos, el S&P 500 en 7.230 y el Nasdaq en 25.114 unidades, superando ampliamente los niveles observados durante la primera semana del conflicto en marzo.

El principal motor del optimismo bursátil ha sido el sólido desempeño del sector tecnológico.

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Resultados trimestrales favorables de gigantes como Alphabet, Apple, Microsoft y Meta reforzaron la confianza inversora, mientras el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y los semiconductores continúa alimentando compras masivas.

Este impulso permitió que abril se convirtiera en uno de los mejores meses para el S&P 500 y el Nasdaq desde 2020, incluso en un contexto global de incertidumbre.

Sin embargo, detrás del entusiasmo persisten dudas importantes sobre la sostenibilidad del rally.

Las gigantes tecnológicas prevén inversiones cercanas a 700 mil millones de dólares en gasto de capital este año, principalmente orientadas a infraestructura de inteligencia artificial.

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El debate se intensificó tras reportes que sugieren que OpenAI podría no haber alcanzado algunos de sus objetivos de crecimiento, lo que reactivó interrogantes sobre si el auge de la IA está respaldado por beneficios reales o por expectativas sobredimensionadas.

Analistas advierten que la fuerte concentración del mercado en un reducido grupo de megacapitalizaciones podría aumentar la fragilidad ante cualquier decepción en resultados.

El petróleo amenaza con reactivar la inflación

Más allá de las acciones, el gran foco de preocupación sigue siendo el impacto del petróleo sobre la inflación.

El alza del crudo, impulsada por la tensión en Medio Oriente, podría complicar el margen de acción de la Reserva Federal, que recientemente mantuvo sin cambios las tasas de interés.

Buque EUA bloqueo Ormuz

Si los precios energéticos permanecen elevados, el banco central tendría menos espacio para aplicar recortes, manteniendo una política monetaria restrictiva que eventualmente podría afectar a la renta variable.

Aunque la bolsa se mantiene fuerte, otros indicadores reflejan cautela.

El oro continúa cerca de máximos recientes, el bitcóin se mantiene en niveles elevados y el mercado de bonos del Tesoro refleja cierta incertidumbre sobre el rumbo económico.

Aun así, el índice VIX, conocido como el “índice del miedo”, permanece en niveles relativamente moderados, muy por debajo de crisis previas como el inicio de la guerra en Ucrania.

 


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