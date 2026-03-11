Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T171006_977_8cd8d63543
Finanzas

Bolsa mexicana sube 0.24 % y liga dos sesiones al alza

El IPC cerró en 67,559 puntos pese a la aversión global al riesgo por el conflicto en Medio Oriente; el peso se depreció frente al dólar

  • 11
  • Marzo
    2026

La Bolsa Mexicana de Valores registró este miércoles un avance de 0.24 %, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerró en 67,559.78 unidades, ligando así dos jornadas consecutivas de ganancias.

El desempeño del mercado mexicano se dio en un contexto internacional adverso, marcado por la creciente aversión al riesgo derivada del conflicto en Medio Oriente.

Mercado global con pérdidas

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que los mercados de capitales registraron pérdidas generalizadas a nivel mundial, con excepción del Nasdaq Composite, que logró un ligero avance de 0.08 %.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas debido a un aumento en la aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente”, señaló la especialista.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T170940.984.jpg

A pesar de ese entorno, el mercado bursátil mexicano logró cerrar con una ganancia marginal, algo que no ocurría desde las últimas jornadas de febrero.

El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con el movimiento positivo de la jornada el mercado mexicano acumula un rendimiento anual de 5.06 %.

Además, detalló que 18 de las 35 emisoras que integran el IPC concluyeron la sesión en terreno positivo.

Peso se deprecia frente al dólar

En contraste con el avance bursátil, el peso mexicano registró una depreciación de 0.45 % frente al dólar, al cotizar en 17.67 unidades por billete verde, frente a las 17.59 del día anterior, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la jornada bursátil se negociaron 270 millones de títulos, por un monto total de 18,874 millones de pesos (alrededor de 1,068 millones de dólares).

De las 680 empresas que cotizaron en el mercado, 311 registraron ganancias, 342 tuvieron pérdidas y **27 cerraron sin cambios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

plan_b_reforma_electoral_0718af0cdc
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
Electoral_85b716ecb8
`Plan B´ de Morena va por la reforma electoral
desecha_reforma_electoral_3647212bb2
Desecha Cámara de Diputados iniciativa de reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
samuel_ramirez_jr_capturado_sinaloa_fd0cb76012
Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×