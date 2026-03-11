Bolsa mexicana sube 0.24 % y liga dos sesiones al alza

La Bolsa Mexicana de Valores registró este miércoles un avance de 0.24 %, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerró en 67,559.78 unidades, ligando así dos jornadas consecutivas de ganancias.

El desempeño del mercado mexicano se dio en un contexto internacional adverso, marcado por la creciente aversión al riesgo derivada del conflicto en Medio Oriente.

Mercado global con pérdidas

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que los mercados de capitales registraron pérdidas generalizadas a nivel mundial, con excepción del Nasdaq Composite, que logró un ligero avance de 0.08 %.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas debido a un aumento en la aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente”, señaló la especialista.

A pesar de ese entorno, el mercado bursátil mexicano logró cerrar con una ganancia marginal, algo que no ocurría desde las últimas jornadas de febrero.

El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con el movimiento positivo de la jornada el mercado mexicano acumula un rendimiento anual de 5.06 %.

Además, detalló que 18 de las 35 emisoras que integran el IPC concluyeron la sesión en terreno positivo.

Peso se deprecia frente al dólar

En contraste con el avance bursátil, el peso mexicano registró una depreciación de 0.45 % frente al dólar, al cotizar en 17.67 unidades por billete verde, frente a las 17.59 del día anterior, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la jornada bursátil se negociaron 270 millones de títulos, por un monto total de 18,874 millones de pesos (alrededor de 1,068 millones de dólares).

De las 680 empresas que cotizaron en el mercado, 311 registraron ganancias, 342 tuvieron pérdidas y **27 cerraron sin cambios.

