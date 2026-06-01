Alojamiento y gastronomía captarán más de $1,300 mdd por Mundial

La gastronomía y el alojamiento serán los sectores que concentrarán la mayor derrama económica durante el Mundial 2026, al sumar $1,342 millones de dólares en ventas.

En el primer caso se prevé que captará $728 millones de dólares, de los cuales $562 millones provendrán del consumo fuera de los estadios y $166 millones de dólares dentro de los recintos deportivos, de acuerdo con el estudio “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios", elaborado por Deloitte.

En tanto, el alojamiento atrapará $614 millones de dólares.

Al respecto, Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, explicó que “más allá de que en México se juegan solamente 13 partidos, al tener más días todos nosotros vamos a estar consumiendo más, independientemente de que uno vaya al estadio”.

Restaurantes y comercio, entre los grandes ganadores

Además, destacó que el estudio identifica un crecimiento importante en restaurantes, bares y reuniones en hogares durante el torneo.

De acuerdo con la gráfica del impacto económico, el sector retail, que incluye desde tiendas físicas como supermercados hasta comercio en línea, también será uno de los grandes beneficiados, con una derrama estimada de $395 millones de dólares, de los cuales $317 millones corresponderán a compras fuera de los estadios y $78 millones de dólares al consumo dentro de ellos.

El estudio detalla que este comportamiento estará impulsado por la llamada “canasta mundialista”, integrada principalmente por snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, además de electrónicos.

Asimismo, Deloitte estima que el sector transporte captará $309 millones adicionales durante el evento, mientras que entretenimiento registrará otros $56 millones de dólares.

En conjunto, el Mundial aportará un valor agregado de $2,730 millones de dólares a la economía mexicana y permitirá la generación de 112,200 empleos temporales.

Aunado a ello, Zaga advirtió que el verdadero reto para las empresas de cara al Mundial será prepararse para los picos de demanda que traerá el torneo.

“El valor económico del Mundial radica en la capacidad de capturar consumo incremental”, señaló el especialista, quien recomendó a los negocios ajustar inventarios, personal y operaciones para aprovechar el flujo de visitantes y consumidores que se espera durante junio y julio de 2026.

Oportunidad sin precedentes

La consultora Deloitte estima que el Mundial 2026 generará un impacto económico total de $4,050 millones de dólares para México, resultado de la combinación entre consumo e inversión en infraestructura.

Tan solo en obras y adecuaciones se habrán destinado $1,800 millones de dólares entre 2024 y 2026, mientras que el consumo aportará alrededor de $2,250 millones de dólares.

El estudio señala que el torneo elevaría el crecimiento económico esperado para México en 2026 de 1.3% a 1.4%, equivalente a un impulso adicional de 0.1 puntos porcentuales del PIB nacional.

Además, se prevé la llegada de 836,000 turistas durante la justa mundialista, entre visitantes nacionales y extranjeros.

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