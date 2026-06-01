Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Wall_Street_rojo_fc97a928c1
Finanzas

Wall Street abre mixto con la mira puesta sobre Irán

En el plano corporativo, el fabricante de chips avanzaba más de 4% ante la presentación de un nuevo chip para computadoras personales

  • 01
  • Junio
    2026

Wall Street abrió este lunes mixto después de que su principal indicador perdió más del 0.30% tras las posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.33% hasta 50,862 unidades
  • S&P 500: sube 0.01% hasta 7,580 unidades
  • Nasdaq: sube 0.13% hasta 27,008 unidades

Previo al arranque de la jornada, Estados Unidos anunció la intercepción y posterior destrucción de dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait.

El Comando Central de Estados Unidos explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana en respuesta a "acciones agresivas" de Teherán.

En respuesta, Irán confirmó que llevó a cabo los ataques contra la base estadounidense en este sitio, porque fue desde donde se lanzó el bombardeo.

Así amanece el resto de las acciones

En el plano corporativo, el fabricante de chips Nvidia avanzaba un 4.11% tras presentar un nuevo chip para computadoras personales.

En tanto, otras empresas del sector, como Dell y HP, también cotizaban al alza, con ganancias del 8% y el 5.18%, respectivamente.

Por su parte, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) para el mes de julio, sumaban $5.5 dólares con respecto al cierre del viernes, al cotizar hasta $92.86 dólares por barril.

Por ello, los inversionistas centrarán su atención en el informe oficial de empleo de Estados Unidos de mayo, el cual se publicará el próximo viernes.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_03_at_3_11_42_PM_4ee0c294c2
Guerra en Medio Oriente dispara 55% el precio del asfalto en NL
Whats_App_Image_2026_06_03_at_4_08_58_PM_fca43bcfad
Alargan buena racha ventas de autos: crecen casi 5% en mayo
finanzas_canasta_basica_7233d93b91
Familias mexicanas destinan $10,400 pesos mensuales a alimentos
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_iec_2f35e133d8
Se daña material electoral en siniestro en Saltillo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_207db54ad9
Ligan a Tony Flores con caso de mujer detenida por narcotráfico
deportes_jeremy_sochan_a5d895c86b
Jeremy Sochan será campeón de la NBA sin importar quien gane
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×