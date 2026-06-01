Wall Street abre mixto con la mira puesta sobre Irán

Wall Street abrió este lunes mixto después de que su principal indicador perdió más del 0.30% tras las posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.33% hasta 50,862 unidades

: baja 0.33% hasta 50,862 unidades S&P 500 : sube 0.01% hasta 7,580 unidades

: sube 0.01% hasta 7,580 unidades Nasdaq: sube 0.13% hasta 27,008 unidades

Previo al arranque de la jornada, Estados Unidos anunció la intercepción y posterior destrucción de dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait.

El Comando Central de Estados Unidos explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana en respuesta a "acciones agresivas" de Teherán.

En respuesta, Irán confirmó que llevó a cabo los ataques contra la base estadounidense en este sitio, porque fue desde donde se lanzó el bombardeo.

Así amanece el resto de las acciones

En el plano corporativo, el fabricante de chips Nvidia avanzaba un 4.11% tras presentar un nuevo chip para computadoras personales.

En tanto, otras empresas del sector, como Dell y HP, también cotizaban al alza, con ganancias del 8% y el 5.18%, respectivamente.

Por su parte, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) para el mes de julio, sumaban $5.5 dólares con respecto al cierre del viernes, al cotizar hasta $92.86 dólares por barril.

Por ello, los inversionistas centrarán su atención en el informe oficial de empleo de Estados Unidos de mayo, el cual se publicará el próximo viernes.

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