Amazon llega a Tamaulipas; abre estación de entrega en Tampico

La firma transnacional de comercio electrónico Amazon inauguró oficialmente su primera estación de última milla en Tamaulipas, ubicada en los límites de Tampico y Altamira.

La nueva instalación arranca operaciones con alrededor de 100 empleados, quienes serán responsables del manejo, almacenamiento y distribución de productos adquiridos en su plataforma digital.

Directivos de la compañía señalaron que la ubicación de esta sede es estratégica, pues aprovecha la conectividad carretera, ferroviaria y marítima de la región.

Esto permitirá acercar más productos a los clientes y agilizar las entregas en Tampico, el sur de Tamaulipas y el noreste del país.

Previo a la apertura, Amazon realizó un proceso de reclutamiento con apoyo del Servicio Nacional de Empleo (SNE). En una primera etapa se contrataron 40 trabajadores, cifra que se incrementó hasta alcanzar un centenar de plazas entre mujeres y hombres.

La instalación, una nave industrial adaptada para el flujo ágil de mercancías, se perfila como un centro de inversión y crecimiento económico para la zona sur del estado.

Por otra parte, el arribo de Amazon coincide con la próxima apertura de un centro logístico de Mercado Libre, que construye su infraestructura en la llamada zona dorada de Tampico.

Cabe señalar que la compañía latinoamericana se encuentra en fase final de obra y en breve anunciará su fecha de inauguración.

