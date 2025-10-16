Analizan empresas reducir 30% de calorías en sus bebidas

La Industria Mexicana de Coca-Cola alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para disminuir el contenido calórico de sus bebidas, en respuesta al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos azucarados.

Como parte del compromiso, la compañía dijo que reducirá en 30% las calorías totales de sus productos de manera escalonada o gradual y comenzando por las presentaciones más grandes, informó Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.

“Se hará un esfuerzo para que los refrescos contengan una menor cantidad de calorías por litro, buscando que en un año, el 70% del volumen producido en México cumpla con esta meta”, explicó Campa durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Además, la empresa adelantó que implementará estrategias comerciales para promover el cambio del consumo de refrescos con azúcar hacia versiones sin calorías.

De manera paralela, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo una reunión con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark. El legislador anunció que este encuentro busca avanzar en la reforma a la Ley del IEPS que se discutirá en 2026.

La Industria Mexicana de Coca-Cola está conformada por la colaboración de varias empresas clave; principalmente, se integra por Coca-Cola México (The Coca-Cola Company en México) y ocho grupos embotelladores mexicanos, que son los encargados de la producción, distribución y comercialización, entre ellos la regiomontana Arca Continental, así como sus plantas de reciclaje PetStar e IMER.

El alza del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) está incluida en la Ley de Ingresos 2026. Actualmente, el IEPS para refrescos es de $1.6451 pesos por litro, pero con el nuevo Paquete Económico para 2026 se propuso un incremento a $3.0818 pesos por litro, lo que representa un aumento de 87%. Este cambio se justifica bajo la premisa del gobierno de México de que el aumento del impuesto desincentivará el consumo de productos perjudiciales para la salud.

Aceptan diputados propuesta en presentaciones light o zero

Después del acuerdo entre el gobierno federal y las refresqueras, la Cámara de Diputados aceptó que la tasa del IEPS para bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos —en presentaciones como “light” o “zero”— sea de $1.5 pesos por litro y no de $3.08 pesos por litro como está planteado en el dictamen de la Comisión de Hacienda.

En conferencia de prensa conjunta con diputados de Morena y el secretario de Salud, David Kershenobich, las empresas se comprometieron a reformular sus productos, así como en el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones, ampliar la oferta de su portafolio de bebidas bajas en azúcar y sin calorías, y el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar. Incluso autorregular su publicidad para reducir el impacto del consumo en niños y adolescentes.

De entrada, ofrecieron que en su publicidad no aparecerán niños y adolescentes, y enfocarán sus presentaciones para consumo en grupo más que individual.

“Compartimos la preocupación importante que se tiene del gobierno, del Congreso y de todos los sectores sobre los índices de sobrepeso y obesidad en el país. Es un problema complejo, multifactorial, cuya atención y prevención requiere de la acción decidida y conjunta de todos los sectores”, sostuvo Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas.

