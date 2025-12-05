Podcast
Finanzas

Buscarán franquicias mexicanas aprovechar auge por el Mundial

El modelo de franquicias tiene condiciones únicas para responder al crecimiento de esta demanda, la cual tendrá un impacto de entre $1,800 y $3,000 mdd

  • 05
  • Diciembre
    2025

El sector franquicias en el país se declaró listo para capitalizar la derrama económica, turística y comercial que generará la Copa Mundial FIFA 2026, uno de los eventos deportivos de mayor impacto global.

Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), destacó que dicha justa representa “el evento deportivo más importante, capaz de detonar turismo, inversión, consumo, movilidad, infraestructura comercial y derrama económica en una escala que México no ha visto en décadas”. 

El modelo de franquicias tiene condiciones únicas para responder al crecimiento de esta demanda, la cual tendrá un impacto de entre $1,800 y $3,000 millones de dólares.

“Si hay un modelo capaz de crecer rápido, de escalar operaciones, de garantizar estandarización, de atender volúmenes altos de consumidores y de generar empleos formales de manera inmediata, ese modelo es el nuestro”, añadió en el marco de la Convención Anual de Franquicias 2025, que se celebró en días recientes.

Entre algunos datos destacaron que el sector de franquicias reúne más de 1,500 marcas, cerca de 95,000 puntos de venta, genera más de un millón de empleos formales y aporta alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que lo posiciona como uno de los motores económicos más estables del país. 

Los giros de alimentos y bebidas, logística, servicios de cuidado personal, agencias de viaje, touroperadores y negocios de renta de autos serán las franquicias que tendrán mayor impulso.


