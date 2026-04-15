Autoriza EUA a CIBanco transferencias para acelerar liquidación

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó la sanción que impuso el año pasado a CIBanco por presunta vinculación a operaciones ligadas al lavado de dinero, y con ello, la institución ahora podrá hacer algunas transferencias que le permitan concluir con su proceso de liquidación.

A través de un documento difundido a medios, el Tesoro estadounidense recordó que CIBanco está sancionada por los motivos mencionados, por lo que se le prohibió enviar o recibir transferencias.

No obstante, ahora asegura que abrió una excepción específica: permitirá operaciones que sean “ordinarias, incidentales y necesarias” para que el gobierno de México concluya la liquidación del banco.

En el desglose indica que, para que estas transferencias estén permitidas, deben cumplirse dos condiciones: la primera es que el liquidador designado por el gobierno de México determine que son necesarias y la otra, que la operación no esté prohibida por otra ley.

Cabe mencionar que esta decisión ocurre luego de que, a finales de 2025, el gobierno de México intervino la operación de CIBanco, asumió su administración y supervisó la venta de sus principales activos, con el fin último de completar su liquidación.

Lo anterior, después de que el Departamento del Tesoro lo sancionara, junto a Intercam y Vector, por sus presuntos vínculos con actividades ilícitas.

En el documento, el Tesoro recordó que CIBanco fue identificada como “una institución financiera con operaciones fuera de Estados Unidos señalada como de preocupación prioritaria por lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides”.

Así, las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos son “en favor de proteger el sistema financiero mexicano y evitar riesgos adicionales de lavado de dinero para el sistema financiero estadounidense”.

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