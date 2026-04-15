Wall Street cierra mixto; indicadores con máximos históricos

Wall Street cerró mixto este miércoles, pero sus principales indicadores alcanzaron nuevos máximos históricos en medio del optimismo ante la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo que termine con la guerra en Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.15% hasta 48,463 unidades

: baja 0.15% hasta 48,463 unidades S&P 500 : sube 0.80% hasta 7,022 unidades

: sube 0.80% hasta 7,022 unidades Nasdaq: sube 1.60% hasta 24,016 unidades

El índice de los 500 gigantes estadounidenses y el tecnológico marcaron nuevos máximos en esta jornada marcada por el optimismo derivado de los nuevos esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones.

Ambos terminaron la sesión unos puntos por debajo de los récord marcados durante las operaciones previas cuando llegaron a los 7,026 y los 24,026 puntos, respectivamente.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Algunas de las principales subidas entre las compañías del S&P 500 estuvieron protagonizadas por la empresa de entregas DoorDash, que avanzó un 10.02%; la empresa del software Datadow, que ganó un 9.49%; y Tesla, que sumó un 7.64%.

En otros mercados, el oro caía un 0.69%, hasta los $4,816 dólares la onza; y la plata perdía un 0.29%, hasta los $79.30 dólares.

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