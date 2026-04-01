Pide Samuel García 'no bajar la guardia' con la seguridad en NL
El gobernador destacó la importancia de que los alcaldes de los distintos municipios, se reintegren de manera presencial a las Mesas de Seguridad
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Abril
2026
Con el objetivo de consolidar a la entidad como el estado más seguro del país y sostener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado enérgico a los integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz a mantener el ritmo de trabajo y "no bajar la guardia".
Tras la reciente toma de protesta de los nuevos mandos militares en la región —el general Rubén Darío Díaz Esparza, como comandante de la Cuarta Región Militar, y el general Roger David Rodríguez Arosemena, al frente de la Séptima Zona Militar—, el mandatario estatal encabezó la sesión de seguridad donde subrayó que los resultados actuales deben ser el punto de partida para fortalecer la estrategia ante los retos venideros.
Foco en el Mundial 2026
El Ejecutivo estatal enfatizó que uno de los compromisos prioritarios para la administración es garantizar la seguridad pública durante la Copa del Mundo 2026, evento en el cual Nuevo León será una de las sedes principales. Ante este escenario, el Gobernador reiteró la necesidad de mantener un esquema operativo blindado y eficiente.
Coordinación con alcaldes
Como parte de las nuevas acciones estratégicas, el gobernador destacó la importancia de que los alcaldes de los distintos municipios, acompañados de sus secretarios de Seguridad, se reintegren de manera presencial a las Mesas de Seguridad.
“Yo les pido que, a partir de la reunión que el General disponga, en abril estemos todos los alcaldes, todos los secretarios, en las Mesas que los miércoles y viernes tenemos”, expresó el Mandatario.
Esta medida busca establecer acciones coordinadas que permitan atender de manera puntual los retos específicos de cada zona, asegurando que la estrategia estatal permee de forma efectiva en los niveles municipales.
Resultados y compromiso
Durante su mensaje ante los mandos del Ejército, el Gobernador resaltó que la clave del éxito en la reducción de índices delictivos ha sido la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno.
Según el Ejecutivo, durante los últimos cuatro años, la Mesa de Seguridad ha operado bajo una dinámica de unidad, sin fracturas ni fallas en la comunicación operativa.
“Esta Mesa siempre ha estado coordinada, nunca ha habido un quiebre, un fallo; siempre cerrando filas por la seguridad y esos son los resultados que hoy tenemos”, concluyó, reafirmando su compromiso de seguir trabajando en conjunto para garantizar la tranquilidad de los nuevoleoneses.
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