tom_brady_super_bowl_974e163a7c
Declara Tom Brady que no apoyará a Patriots en Super Bowl LX

Tom Brady aseguró que no tiene favorito para el Super Bowl LX, pese a su histórica etapa con New England. El exmariscal elogió al nuevo proyecto del equipo

  • 05
  • Febrero
    2026

Tom Brady dejó claro que su pasado glorioso con los New England Patriots no influirá en su postura de cara al Super Bowl LX.

El exmariscal, ahora analista y dueño minoritario de Las Vegas Raiders, aseguró que no tomará partido en el duelo por el título de la NFL.

Las declaraciones se dieron el miécoles en el Centro de Medios en San Francisco, donde TB12 fue cuestionado sobre el regreso de la franquicia de Massachusetts al partido más importante de la temporada.

Neutralidad ante el juego grande

Brady evitó cualquier guiño sentimental hacia su antiguo equipo y optó por un mensaje diplomático.

“No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor equipo”, afirmó, en palabras difundidas por el portal oficial de la liga.

Reconoce el nuevo proyecto en New England

Aunque no se inclinó por los Patriots, el siete veces campeón del Super Bowl reconoció el trabajo reciente de la organización y la llegada del entrenador Mike Vrabel.

“Este es un nuevo capítulo en New England. Me alegra ver el entusiasmo por el nuevo régimen y por los jugadores que han trabajado tan duro para llegar hasta aquí. Nosotros lo hicimos durante 20 años, hubo una pausa, pero están de vuelta y es un momento emocionante”, señaló.

Su nuevo rol con los Raiders

El tono de Brady también se interpreta en función de su presente fuera del emparrillado. El exquarterback es socio minoritario de Las Vegas Raiders, equipo que posee la primera selección global del Draft 2026 y que apunta a elegir al mariscal Fernando Mendoza, reciente campeón colegial con la Universidad de Indiana.

Un duelo con historia en juego

Los Patriots presumen seis títulos de Super Bowl, los mismos que los Pittsburgh Steelers, por lo que una victoria este domingo 8 de febrero los convertiría en la franquicia más ganadora en solitario, sería el primer trofeo sin Brady como líder.

Si caen en el Super Bowl LX, en cambio, quedarían como el equipo con más derrotas en la historia del juego grande, con seis apariciones perdidas.


