Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
arriba_greer_a_palacio_nacional_5fe45af2b3
Finanzas

Arriba Greer a Palacio Nacional para iniciar diálogo sobre T-MEC

La Secretaría de Economía dio a conocer el encuentro donde se desarrollarán temas relacionados con la industria automotriz y acerera

  • 20
  • Abril
    2026

El representante comercial estadounidense Jaimeson Greer arribó esta mañana al Palacio Nacional en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en temas estratégicos en materia comercial, así como en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Se reúnen para llevar a cabo actividades previas al seguimiento de T-MEC

Previo al seguimiento de las reuniones, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió esta mañana de lunes con el representante estadounidense Jaimeson Greer.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer el encuentro donde se desarrollarán temas relacionados con la industria automotriz y acerera.

Después, se sostuvo una reunión con representantes de la industria acerera, en seguimiento a la agenda del T-MEC con el objetivo de impulsar la relación económica bilateral.

En estos encuentros se cuenta con la presencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; así como el director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Roberto Lazzeri.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_21_at_13_45_34_12ef940ce0
Escobedo apuesta por inversión y empleo pese a incertidumbre
destaca_samuel_garcia_potencial_nl_ante_banqueros_5d27838848
Destaca ventajas de Nuevo León para atraer al sector energético
rvdfc_9976127f38
Samuel García promueve inversión para Nuevo León desde Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_21_at_13_45_34_12ef940ce0
Escobedo apuesta por inversión y empleo pese a incertidumbre
destaca_samuel_garcia_potencial_nl_ante_banqueros_5d27838848
Destaca ventajas de Nuevo León para atraer al sector energético
Whats_App_Image_2026_04_21_at_13_45_40_d4045382eb
Falta de diálogo frena presupuesto y obras en NL: Mijes
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×