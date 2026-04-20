Arriba Greer a Palacio Nacional para iniciar diálogo sobre T-MEC

El representante comercial estadounidense Jaimeson Greer arribó esta mañana al Palacio Nacional en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en temas estratégicos en materia comercial, así como en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

El secretario @m_ebrard y el embajador Greer (@USTradeRep) arribaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta @Claudiashein, en el marco del diálogo entre México y EE.UU. para avanzar en temas estratégicos de la relación comercial y el proceso de revisión del #TMEC. pic.twitter.com/78Wx7fK2kz — Economía México (@SE_mx) April 20, 2026

Se reúnen para llevar a cabo actividades previas al seguimiento de T-MEC

Previo al seguimiento de las reuniones, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió esta mañana de lunes con el representante estadounidense Jaimeson Greer.

A través de redes sociales, la dependencia federal dio a conocer el encuentro donde se desarrollarán temas relacionados con la industria automotriz y acerera.

📣 Inician actividades de trabajo en materia económica y comercial.



El secretario @m_ebrard se reúne en estos momentos con el embajador Greer (@USTradeRep), previo al encuentro con la presidenta @Claudiashein, para dar seguimiento a la relación México-EE.UU. y al #TMEC. pic.twitter.com/M0t6lc7xcP — Economía México (@SE_mx) April 20, 2026

Después, se sostuvo una reunión con representantes de la industria acerera, en seguimiento a la agenda del T-MEC con el objetivo de impulsar la relación económica bilateral.

🇺🇸🤝🇲🇽 También se sostuvo una reunión con representantes de la industria acerera, en seguimiento a la agenda del #TMEC, fortaleciendo el diálogo y la coordinación para impulsar la relación económica bilateral. pic.twitter.com/tcwS2uMcDT — Economía México (@SE_mx) April 20, 2026

En estos encuentros se cuenta con la presencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; así como el director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Roberto Lazzeri.

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