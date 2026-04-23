Afirma Canadá que aranceles de EUA violan al T-MEC

Los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y sector automotriz detonaron un nuevo choque comercial con Canadá, que acusó una violación directa al T-MEC en un momento clave previo a la revisión del acuerdo en julio.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó los gravámenes (de 50% al acero y aluminio, y de 25% a los automóviles) al asegurar que “exceden cualquier fricción comercial”.

“Eso es más que una simple molestia, son violaciones de nuestro acuerdo comercial”, declaró.

Canadá rechaza condiciones en negociación

Asimismo, el mandatario subrayó que Canadá no aceptará condiciones impuestas en la negociación con Washington.

“No estamos aquí sentados tomando notas y recibiendo instrucciones de Estados Unidos”, afirmó, al insistir en que el diálogo debe mantenerse en términos equitativos entre los socios del tratado.

En paralelo, Estados Unidos ha señalado diferencias con Canadá en temas como productos lácteos, alcohol y contratación pública, lo que ha elevado la tensión en las conversaciones.

Buscan mantener acuerdo comercial

No obstante, Carney confió en que ambas partes puedan alcanzar un “resultado satisfactorio”, aunque reconoció que el proceso tomará tiempo.

Canadá anunció la creación de un comité asesor sobre su relación económica con Estados Unidos, con miras a defender lo que calificó como “el mejor acuerdo comercial”, destacando que actualmente el 85% del comercio bilateral se mantiene libre de aranceles, una de las tasas más bajas a nivel mundial.

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