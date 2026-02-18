Podcast
Finanzas

EUA invertirá $40 millones de dólares en el Cimmyt

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson informó que se invertirán $40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

  • 18
  • Febrero
    2026

Este miércoles el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que se invertirán $40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

A través de un comunicado de la embajada, se indicó que para Estados Unidos "la seguridad alimentaria es seguridad estratégica" y fortalecer la resiliencia agrícola, proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump.

Entre los beneficios expuestos en el documento, se encuentran el acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

Con esta iniciativa se busca la protección de la biodiversidad del maíz en México mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28,000 accesiones de maíz y 124,000 de trigo.

Asimismo, la ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación en México, aumentando la productividad agrícola, elevando ingresos y apoyando la generación de empleo en comunidades rurales.

Johnson destacó que aproximadamente el 60% de la superficie sembrada de trigo en EUA "se beneficia de variedades derivadas del Cimmyt, fortaleciendo la productividad, la resiliencia climática y la estabilidad de los mercados".

El documento finaliza asegurando que el respaldo a las instituciones que generan estos resultados "no es asistencia; es una inversión estratégica en la fortaleza de Estados Unidos".

Dentro del comunicado se apuntó que bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, "la cooperación entre ambos países continúa ampliándose en sectores estratégicos, generando beneficios tangibles para el pueblo de México".


