Finanzas

Europa busca aprovechar el T-MEC a través de México

El embajador de Países Bajos en México dijo que firmas de Europa buscan aprovechar el tratado para acceder al mercado norteamericano

El T-MEC es uno de los tratados de comercio más importantes del mundo y eso lo saben los inversionistas europeos.

Pues, este miércoles el embajador de Países Bajos en México, André Driessen, afirmó que inversionistas de Europa buscan beneficiarse del tratado de libre comercio y así poder entrar al mercado norteamericano a través de México, por lo que esperó que la próxima revisión del tratado avance sin ningún problema.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el diplomático señaló que, debido a la cercanía, la relación bilateral entre EUA y México “es lo más importante”, pero mencionó que “concluir acuerdos con otros bloques del mundo también muestra que hay otras opciones, otros caminos”.

En ese sentido, explicó que el acuerdo modernizado entre México y la UE también puede ayudar a Europa a “aprovechar los beneficios” del T-MEC, al abrir “el mercado norteamericano”, debido a que muchos inversionistas europeos presentes en México no están “solamente para México”, sino “para el mercado norteamericano entero”.

“El T-MEC actualizado abre para nosotros también el mercado norteamericano. Muchos de nuestros inversionistas aquí en México están aquí, no solamente para México, que es un gran mercado, sino para el mercado norteamericano entero”, explicó.

Es por esto que Driessen expresó su esperanza de que el T-MEC continúe vigente, pese a las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.

Del mismo modo, señaló que los tres países han aprovechado "muchísimo" el mercado que crearon, por lo que deshacerlo implicaría un costo elevado.

Por último, mencionó que romper las cadenas de valor construidas en Norteamérica sería especialmente complejo y, como referencia europea, citó el Brexit, del que dijo que ha supuesto un deterioro económico para el Reino Unido.


