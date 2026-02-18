Podcast
Finanzas

Se reúne Sheinbaum con ceo de S&P Global en Palacio Nacional

El encuentro entre la mandataria y Martina L. Cheung, incluyó al titular de Hacienda y se centró en el impacto de la inteligencia artificial en los mercados

  • 18
  • Febrero
    2026

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de su cuenta de X que sostuvo una reunión con la CEO de S&P Global, Martina L. Cheung, en la que se trataron temas de inteligencia artificial y economía.

“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías”, se lee en la publicación.

En el encuentro también estuvo presente el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

La reunión se centró en los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el entorno económico actual, así como en su impacto en los mercados y en la toma de decisiones financieras.

Aunque no se detallaron acuerdos específicos, el diálogo se enmarca en el intercambio institucional entre el gobierno mexicano y actores internacionales del sector financiero.

¿Qué es S&P Global?

S&P Global es una empresa con sede en Nueva York consolidada como una de las más importantes en el ámbito financiero.

La compañía se especializa en información financiera, análisis de riesgos y servicios de inteligencia de mercado.

Su oferta principal se basa en lo que denomina “inteligencia esencial”, que combina datos, tecnología y experiencia para que sus clientes tomen decisiones estratégicas con mayor certeza.

Entre los servicios que ofrece S&P Global destacan el análisis financiero y la evaluación de riesgos.


