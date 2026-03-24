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Finanzas

Banobras destina 17 mil millones de pesos en mercado local

Más de 20 inversionistas llevaron a cabo esta inyección económica con una demanda total de 1.36 veces del monto colocado

  • 24
  • Marzo
    2026

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) destinó este martes un monto de 17 mil millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura en sectores estratégicos como parte del Plan Anual de Financiamiento 2026.

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A través de cuatro bonos en el mercado local, 27 inversionistas como casas de bolsa, bancas de desarrollo, Afores, fondos de inversión, aseguradoras y bancas privadas, llevaron a cabo esta inyección económica con una demanda total de 1.36 veces del monto colocado.

Dicha inversión se llevará a cabo en los cuatro tramos que cumplen con las siguientes características:

  • BANOB 26 a tasa variable con un plazo de 1.5 años por 3,500 millones de pesos de Fondeo + 18 pbs. 
  • BANOB 26-2 a tasa variable con un plazo de 3.5 años por 1,900 millones de pesos de Fondeo + 24 pbs. 
  • BANOB 26-3 a tasa fija con un plazo de 8 años por 4,900 millones de pesos, con un cupón de 9.76% el cual fue determinado con referencia al MBonoNov2034 (9.34% + 42pbs)
  • BANOB 26-4 a tasa fija con un plazo de 12 años por 6,700 millones de pesos, con un cupón de 10.12%, (9.62% + 50pbs)

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Los recursos de los bonos tradicionales se destinarán a desarrollar infraestructura en sectores estratégicos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha transacción se considera parte del resultado de la coordinación estratégica del organismo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tiempo que reafirma su compromiso con el financiamiento a la infraestructura como motor para el desarrollo, generación de empleo y prosperidad compartida.

 


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