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Finanzas

Pedidos de tacos en NL en apps rebasan las 2 millones de unidades

Guadalupe, Apodaca, San Nicolás y Santa Catarina figuran entre los municipios de mayor demanda, consolidando una dinámica que a restaurantes y repartidores

  • 24
  • Marzo
    2026

Monterrey se posicionó como la tercera ciudad a nivel nacional con mayor número de pedidos de tacos por aplicaciones de entrega en 2025, al superar los 2 millones de unidades, una cifra que refleja el creciente peso del delivery en el consumo alimentario.

Con ello, la ciudad no solo presume su tradición taquera, sino que también la convierte en motor económico digital. 

En ese contexto, los tacos representaron uno de cada 10 pedidos realizados a nivel nacional, lo que evidencia su relevancia dentro del ecosistema de alimentos en línea. 

Municipios como Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina figuran entre los de mayor demanda, consolidando una dinámica metropolitana que impulsa tanto a restaurantes como a repartidores.

Por otra parte, las preferencias del consumidor delinean oportunidades claras de negocio. 

Variedades como bistec, barbacoa, chicharrón y birria lideraron las órdenes, mientras que el pico de consumo se concentró los sábados entre las 8 y 9 de la noche, un horario clave para estrategias comerciales y logísticas dentro de la industria.

De cara al Día del Taco, que se celebra el 31 de marzo, el mercado muestra señales de expansión accesible: más de 19,000 restaurantes ofrecieron opciones por menos de $80 pesos en el último año en plataformas digitales, de acuerdo con datos de DiDi Food.

Uno de los puntos más relevantes es que la industria del taco es una de las que mayor impulso brinda a la economía nacional.

“Esta celebración se acerca y es importante como mexicanos conmemorarlo, pues además de tener mucho valor histórico, cultural, nutricional, tiene un importante peso en la economía de nuestro país".

"Hay que hacer conciencia sobre la importancia de las empresas en nuestras vidas, pues hay millones de empresarias, empresarios, colaboradoras y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor”, señalan expertos.


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