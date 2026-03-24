Wall Street cierra en rojo con la vista puesta en Medio Oriente

Wall Street cerró este martes luego de anotar su mayor subida en un día desde que empezó el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.18% hasta 46,124 unidades

: sube 0.18% hasta 46,124 unidades S&P 500 : sube 0.37% hasta 6,556 unidades

: sube 0.37% hasta 6,556 unidades Nasdaq: sube 0.84% hasta 21,761 unidades

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump se mostró optimista sobre las supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, varios medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní negaron que hubiera negociaciones en curso y que si sigue adelante "esta guerra psicológica", ni "el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos".

La negativa de Teherán devolvió la incertidumbre al mercado del crudo, y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió hoy 4.79%, hasta los $92.35 dólares el barril.

Ante esto, analistas señalaron que, aunque la guerra es el principal foco de los mercados, no es "el único obstáculo al que se enfrentan las acciones".

Señaló que persisten otros factores como las preocupaciones sobre el crédito privado o la "inquietud" por la inversión en Inteligencia Artificial (IA) y su "posible disrupción en los principales sectores del mercado".

"Por último, están en duda nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, dada las persistentes cifras de inflación y el elevado precio del petróleo", agregó.

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