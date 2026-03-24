AyD presenta nuevo modelo hídrico con tecnología de punta

En el marco de la Decimoquinta Reunión Conjunta “Agua y Género”, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) reafirmó su compromiso con la modernización del sistema hídrico y el empoderamiento femenino. Durante la conferencia magistral “Soluciones Hídricas: Eficiencia e Inclusión”, el director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, presentó los proyectos estratégicos que definen la gestión actual del recurso en el estado. Tecnología contra el desperdicio Uno de los anuncios más relevantes fue el avance del programa “Reconectando con el Agua”, una alianza estratégica entre la paraestatal, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), Arca Continental y Fundación FEMSA. Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, este proyecto utiliza tecnología de punta para detección precisa de fugas, control automatizado de presiones, monitoreo en tiempo real del sistema. “Nos hemos enfocado en la eficiencia y en la gestión de la demanda; es decir, en aprovechar mejor el recurso disponible”, señaló Ortegón Williamson. Se estima que este esfuerzo recuperará 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a cubrir el consumo total del área metropolitana durante 2.5 días.

Cercanía ciudadana y mantenimiento preventivo

A través de la iniciativa “AyD Trabaja en tu Colonia”, el organismo ha intensificado la coordinación con los municipios para realizar labores de mantenimiento y rehabilitación directa.

Estas acciones incluyen desazolves, limpieza de pozos de visita y reparación de tuberías, con el objetivo de prevenir fallas críticas en las redes de agua potable y drenaje, mejorando simultáneamente el entorno urbano.

"Cascos Rosas": Liderazgo femenino en la operación

En concordancia con el eje de género del evento, el titular de AyD destacó el éxito de “Cascos Rosas”, un programa pionero en la certificación y capacitación técnica de mujeres en áreas operativas que tradicionalmente habían sido ocupadas por hombres.

“Somos el líder indiscutido en este programa. Buscamos la visibilización y el empoderamiento de las mujeres en campo”, puntualizó el funcionario, subrayando que un modelo hídrico sólido requiere de instituciones incluyentes donde las mujeres participen activamente en la toma de decisiones y la planeación.

Presídium y Alianzas

El evento contó con la participación de figuras clave del sector de la ingeniería y la gestión del agua:

Elizabeth Garza Martínez , Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de N.L.

Kharla Jovanka Aguilar Limón , Presidenta de la Sociedad Mexicana de Aguas A.C.

Rómulo Flores Guerrero , Secretario del Colegio de Ingenieros Civiles de N.L.

Jorge Francisco Limón Pérez, Secretario de la Sociedad Mexicana de Aguas A.C.

Comentarios