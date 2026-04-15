Alcanzan bolsas de NY máximos históricos tras diálogo EUA-Irán

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos tras los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Las principales bolsas de Nueva York cerraron al alza, apoyadas por cifras favorables de empresas y señales de progreso diplomático, en un contexto donde las conversaciones bilaterales mantienen la atención de los mercados globale.

Impulso por sector tecnológico y resultados empresariales

En primera, los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq, con fuerte peso en el sector tecnológico, cerraron este miércoles en máximos históricos, impulsados por los resultados positivos de varias empresas y el optimismo ante posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

En el desglose se observa que el S&P 500 subió un 0.8 % hasta 7.022,95 unidades, superando su récord anterior, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1.6 % a 24.016,02.

El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0.1% y cerró en 48.463,72 puntos.

Expectativa por negociaciones internacionales

Analistas destacaron que los inversores mostraron confianza durante la jornada por las expectativas de que Washington y Teherán puedan reanudar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra, que ha generado perturbaciones en los mercados globales de petróleo, reavivado las preocupaciones sobre la inflación y afectado las perspectivas respecto a las tasas de interés.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que las conversaciones para una segunda ronda de negociaciones eran continuas y productivas, aunque no confirmó avances definitivos.

De esta manera, el mercado bursátil de Estados Unidos alcanzó un récord el miércoles tras dos semanas de alzas impulsadas por la esperanza de que el conflicto con Irán no derive en el peor escenario para la economía global.+

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