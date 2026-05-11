Iván Archivaldo, hijo de ‘el Chapo’, podría entregarse a EUA

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actuales líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, estarían explorando una posible entrega negociada a Estados Unidos, según un reporte publicado por Los Angeles Times.

De acuerdo con información del periodista Keegan Hamilton, ambos hermanos habrían mantenido contacto con autoridades estadounidenses durante aproximadamente un año para analizar opciones legales, en medio del creciente cerco judicial y criminal sobre su estructura.

Esperan desenlace de Ovidio y Joaquín

Según fuentes citadas en el reporte, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo habrían decidido observar primero cómo se resuelven los procesos penales de sus hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López antes de tomar una decisión definitiva.

Esta estrategia tendría como objetivo medir qué beneficios reales podrían obtener mediante cooperación, negociación o entrega.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, mientras que Ovidio Guzmán, “El Ratón”, enfrenta sentencia prevista para el 27 de julio de 2026.

Recompensa millonaria y presión federal

Desde 2023, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de cada uno de los dos hermanos.

Ambos son considerados objetivos prioritarios por su presunto papel en el tráfico internacional de drogas, especialmente fentanilo, así como por su liderazgo dentro de una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.

El reporte también se da en un contexto de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra figuras políticas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Entre ellas destaca el nombre del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalamientos judiciales vinculan indirectamente con supuestas operaciones de presión criminal durante procesos electorales.

La posible negociación ocurre mientras Los Chapitos sostienen una disputa interna con la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde septiembre de 2024, esta guerra interna ha intensificado en Sinaloa. La confrontación ha convertido al estado en uno de los principales focos de violencia criminal en México.

El factor “El Mayo”

El arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López, marcó uno de los episodios más decisivos para el reacomodo del Cártel de Sinaloa.

Según versiones judiciales, Joaquín habría facilitado el secuestro y entrega de Zambada a autoridades estadounidenses como parte de una estrategia para obtener beneficios legales.

Hasta ahora, ni el gobierno de Estados Unidos ni representantes legales de Iván Archivaldo o Jesús Alfredo han confirmado formalmente una negociación o acuerdo de entrega.

Sin embargo, el reporte refuerza la percepción de que el liderazgo de Los Chapitos enfrenta una presión inédita, no solo por la persecución internacional, sino por la fragmentación interna del propio cártel.

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