Tienen remesas su primer descalabro desde 2013

Las remesas tuvieron su primer revés desde 2013, afectadas por las políticas de Estados Unidos impulsadas por su presidente, Donald Trump, que justo regresó a la Casa Blanca el año pasado.

De acuerdo con información presentada este martes por el Banco de México, el país recibió remesas por $61,791 millones de dólares, monto que representó una caída de 4.56% en comparación con los $64,746 millones de dólares registrados durante 2024.

Al hablar del número de remesas que llegaron al país, cayó 5.48%, al pasar de 164.77 millones de operaciones a 155.74 millones.

En tanto, el monto promedio de cada remesa aumentó un marginal 0.97% al pasar de $393 dólares a $397 dólares.

La caída anual de las remesas que llegan a México, principalmente de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, se da en medio de un recrudecimiento de la política migratoria estadunidense impulsada por el primer año de gobierno del presidente Donald Trump.

En lo que se refiere solo a diciembre de 2025, las remesas alcanzaron un monto de $5,322 millones de dólares, lo que significa un aumento nominal de 1.9% frente a los $5,022 millones de dólares reportados en el mismo mes del año anterior.

En el año, el mes en que se recibieron más remesas fue octubre con $5,634 millones de dólares y el mes con el menor flujo fue febrero con $4,451 millones de dólares.

En tanto que el de mayor crecimiento anual, con respecto al mismo mes del año anterior, fue marzo, con un avance de 2.54%, y el mes con la mayor caída fue junio, con una disminución de -16.24 por ciento.

Al interior, además, se observa que nueve entidades mostraron crecimiento anual en las remesas recibidas, mientras que 23 entidades registraron caída.

“Guanajuato, Michoacán y Jalisco son los que recibieron la mayor cantidad de remesas, con 8.93%, 8.73% y 8.33% del total nacional", dijeron analistas.

Comentarios