Nacional

'En México gobierna el pueblo, no el crimen': Presidencia

Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad ante la violencia en Sinaloa y rechazó señalamientos de Trump. Afirmó que su gobierno evita choques militares

  • 04
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en México “gobierna el pueblo y no la delincuencia”, al responder a críticas del presidente estadounidense Donald Trump y defender su política de seguridad frente a la reciente ola de violencia en Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la estrategia federal privilegia las detenciones con sustento legal y la atención a las causas sociales, en lugar del enfrentamiento armado directo.

Rechaza militarización abierta

Sheinbaum subrayó que su administración no apostará por choques frontales como en gobiernos pasados.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia”, afirmó.

Agregó que la prioridad es actuar conforme a la ley: “Lo que se busca es la detención en el marco legal de los grupos delincuenciales… y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a estos grupos”.

Violencia ligada a pugna criminal

Aunque reconoció la crisis en Sinaloa, donde recientemente fueron secuestrados 10 mineros y atacados dos diputados locales, indicó que los homicidios han bajado y atribuyó los hechos a disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa.

“Ha disminuido el número de homicidios… Esta violencia se desató por una pugna interna de un grupo delincuencial”, explicó.

También informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en la entidad para revisar la estrategia y reforzar las acciones para evitar afectaciones a civiles.

Reclamo a Estados Unidos por tráfico de armas

Además, insistió en que Washington debe frenar el flujo de armamento hacia México, del mismo modo, dijo, que su gobierno combate el tráfico de drogas.

“Al menos 75% de las armas de alto poder que se incautan en nuestro país vienen de Estados Unidos de manera ilegal”, sostuvo.

Añadió que su administración ha logrado mantener a la baja los homicidios y reducir la producción de drogas mediante el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Cooperación sí, soberanía también

Afirmó que existe colaboración con Estados Unidos para frenar el tráfico de estupefacientes, pero rechazó cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional.

“Nosotros cooperamos, pero México es un país libre, independiente y soberano”, enfatizó.

Sobre declaraciones de Trump que sugieren que los cárteles gobiernan México, manifestó:

“Eso es absolutamente falso, en México manda la gente”.

La titular del Poder Ejecutivo federal, cerró defendiendo los resultados de su gobierno y recordó casos del pasado para contrastar cifras de violencia.

“En México gobierna un solo ente: el pueblo de México, nadie más”, concluyó, al asegurar que su administración seguirá priorizando la reducción de homicidios y la protección de la población civil.


