Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Finanzas

Buscará NL alcanzar $120,000 mdd en proyectos de inversión

El estado busca llegar a $120,000 mdd en inversión al 1T; ya suma $116,000 mdd con proyectos en electrodomésticos y equipo eléctrico

  • 04
  • Febrero
    2026

Para el cierre del primer trimestre del año, Nuevo León buscará sumar $120,000 millones de dólares en proyectos de inversión. 

Al momento, el monto de inversiones acumuladas de octubre de 2021 a la fecha ya alcanza los $116,000 millones de dólares, reveló Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León. 

En entrevista, dijo que en cartera se encuentran proyectos de sectores como electrodomésticos y equipo eléctrico. 

“Tenemos la meta de subirnos hasta $120,000 (millones de dólares); vienen muchas inversiones para el primer trimestre; la verdad, venimos muy bien. El año pasado, lo vimos, por ejemplo, en los parques industriales". 

"Son proyectos de electrodomésticos y equipo eléctrico; se anuncian hoy y se consolidan en los siguientes año y medio o dos años”, explicó. 

WhatsApp Image 2026-02-03 at 11.44.51 PM (3).jpeg

Destacó que ese reflejo en los parques industriales también es muestra de la confianza de los inversionistas en Nuevo León. 

“En 2025 incluso estuvimos mejor que antes de la pandemia; los inversionistas lo hacen porque ven un potencial”, aseguró en entrevista. 

Los proyectos en cartera son liderados por empresas de diversos países, principalmente de Estados Unidos. 

“No paran las inversiones; desde que iniciamos enero hemos tenido una y otra y otra, y ya listas para anunciarse". 

"Lo de las empresas de Estados Unidos es algo que tenemos que comunicar, porque seguimos como el aliado y el socio estratégico de Estados Unidos”, explicó. 

finanzas-empleo.jpeg

Empresas de Canadá levantan la mano

Por su parte, Annabelle Larouche, cónsul general del Consulado de Canadá en Monterrey, destacó que las empresas de ese país se encuentran interesadas en crecer en México y en estados como Nuevo León. 

Adelantó que se celebrará una misión comercial enfocada a la búsqueda de más negocios.

finanzas-empleo.jpeg

“En dos semanas, daremos la bienvenida a Nuevo León a la misión comercial más grande entre Canadá y México; son 300 empresas que vendrán a la Ciudad de México y Monterrey”, expresó.


