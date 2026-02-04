Podcast
Nacional

Juez frena juicio por lavado de dinero contra César Duarte

Un juez federal concedió suspensión definitiva a César Duarte que frena su vinculación a proceso por lavado de dinero, aunque permanecerá en prisión

  • 04
  • Febrero
    2026

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con la que se frena su vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que ello implique su liberación.

La medida fue otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien ordenó suspender la apertura del juicio oral mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el exmandatario estatal.

“Se concede la suspensión definitiva respecto del acto y autoridad precisados”, señala el expediente judicial consultado por Infobae México.

La suspensión definitiva no significa que Duarte quedará en libertad, sino únicamente que el procedimiento penal queda detenido de forma temporal hasta que se emita una resolución definitiva sobre el amparo solicitado contra la vinculación a proceso promovida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acusaciones en su contra

De acuerdo con la FGR, César Duarte habría operado un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, mediante el cual recursos públicos fueron desviados a empresas en las que figuraba como socio mayoritario.



Las investigaciones señalan que los recursos, originalmente destinados a la compra de ganado y equipamiento, fueron canalizados a dichas empresas y posteriormente transferidos a cuentas personales de Duarte y de miembros de su familia, por un monto aproximado de 73.9 millones de pesos.

La Auditoría Superior de Chihuahua detectó conflictos de interés al identificar que los fondos públicos beneficiaron directamente a compañías vinculadas al entorno familiar del exgobernador.

César Duarte fue detenido el 8 de diciembre y vinculado a proceso seis días después.

La jueza María Jazmín Ambriz determinó su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.


